Detenido en Cuenca un fugitivo peligroso y psicopático que cambió de género para intentar eludir a la justicia

Era un fugitivo "altamente peligroso" y de perfil psicopático, acusado de delitos de agresión sexual

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La Policía Nacional ha detenido en Montalbo (Cuenca) a un fugitivo "altamente peligroso" y de perfil psicopático, acusado de delitos de agresión sexual y que cambió de género para tratar eludir la condenas por los delitos contra la libertad sexual que había cometido.

Los agentes lo han detenido este jueves, según ha informado la Policía Nacional, que ha añadido que tenía una reclamación judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual tras haberse fugado antes de la vista judicial y previo abandono del dispositivo de localización que portaba por condena judicial para protección de las víctimas.

Denunciado en 40 ocasiones por coacciones

De acuerdo con la información facilitada por la Policía, había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coacciones y amenazas a sus víctimas, además de contar con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados.

La investigación se inició en abril tras tener los agentes conocimiento de la reclamación en vigor.

Comprobaron que el fugitivo era una persona "altamente peligrosa y con un perfil psicopático", que se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y tomaba represalias con hechos como incendiar vehículos o viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados.

Localizado en un chalet de Montalbo con medidas de seguridad: su pareja le ayudaba

Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas para que cometieran delitos, algunos de carácter sexual, contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.

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El individuo ha sido localizado escondido en un chalet de Montalbo, donde permanecía escondido y ayudado por su actual pareja sentimental, quien adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento.

Según la Policía, la pareja también le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto