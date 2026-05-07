La Justicia había lanzado una orden de detención internacional contra el hombre, condenado por agresión sexual y amenazas

La Justicia lanza una orden de detención internacional de Vicente L.G. condenado por una agresión sexual y amenazas en Castellón

Compartir







La Policía Nacional ha detenido este jueves en el municipio conquense de Tarancón al hombre condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual y amenazas que permanecía fugado, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón había ampliado a nivel internacional la orden de búsqueda y captura de este hombre que se acordó tras no presentarse el mismo a la vista de prisión.

PUEDE INTERESARTE Uno de los menores acusados de agredir sexualmente a una compañera en Palma también habría realizado tocamientos a una profesora y otras menores

De esta forma, se dictó tanto orden de búsqueda y captura a nivel nacional, como en el espacio Schengen, de la Unión Europea, y a nivel internacional, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La Audiencia Provincial de Castellón acordó el pasado 9 de abril el ingreso inmediato en prisión del condenado y emitió la orden de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel.

Antecedentes

El acusado, que se hallaba en situación de libertad provisional por esta causa, a la espera de juicio, cumplió con la obligación de acudir a la vista que se celebró contra él el pasado 23 de febrero. En el mes de marzo fue condenado a ocho años de prisión por agresión sexual y amenazas.

Tras dictarse la sentencia en marzo -que no es firme porque puede ser recurrida en apelación ante el TSJ- la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón le convocó a una vista el 9 de abril pasado para decidir si, como pedían las acusaciones, ordenaba ya su ingreso en prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¡El condenado no se presentó en esa vista de prisión, pese a estar citado legalmente, por lo que el tribunal, además de acordar su ingreso en prisión, emitió la correspondiente orden de búsqueda y detención contra él.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La sentencia, proporcionada por el TSJCV, señala que el acusado contaba con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia. En este sentido, el Periódico Mediterráneo informó que fue sentenciado a cuatro años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales.

Así mismo, señala que otra sentencia lo señaló como responsable de coaccionar y vejar a otra mujer en Benicàssim en 2021, causa por la cual le impusieron una orden de alejamiento de seis meses.