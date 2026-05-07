Claudia Barraso 07 MAY 2026 - 20:23h.

Un joven de 24 años tortura y mata a su novia de 19 en EEUU: atada, apuñalada y agredida sexualmente durante meses

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Isabella Stroupe, una joven de 19 años ha sido encontrada muerta y desnuda atada a una cuerda de remolque en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su novio Thomas le dijo a la Policía que estaban practicando ‘sexo bondage’ y que la joven habría muerto de infarto, pero la autopsia de su cadáver confirmó que se trataba de un asesinato.

Isabella tenía varios huesos rotos y heridas de arma blanca, por lo que el informe forense reveló que habría sido torturada durante meses hasta causar su muerte. Durante el registro que realizaron los agentes en el lugar donde fue encontrado el cadáver, encontraron un cuchillo manchado de sangre envuelto en papel celofán, un bate de béisbol, una espada y teléfonos móviles rotos. También encontraron un colchón y ropa que sería de la joven manchados con su sangre.

Thomas Hamilton, de 24 años, ha sido arrestado por la Policía de Carolina del Norte acusado de torturar durante meses a su novia para finalmente acabar con su vida. El detenido cuenta con un largo historial criminal que se suma como prueba contra los delitos de violación y asesinato que se le suman tras la muerte de Isabella.

Las palabras de la familia de Isabella

La hermana de la víctima ha creado un ‘GoFunMe’ para recaudar fondos y ayudar a su familia a pagar el funeral de la joven: “Nuestra familia no estaba preparada para esta pérdida. Jamás imaginaríamos que nos íbamos a enfrentar a una situación tan desgarradora y ahora luchamos por encontrar los recursos necesarios para darle la despedida que se merece”.

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Las autoridades han revelado que el joven estuvo torturando a Isabella durante meses, haciéndole heridas por varias partes de su cuerpo, llegándole a romper varios huesos y violándola hasta que finalmente decidió matarla. El acusado declaró que estaban practicando sexo de tal manera que le llegó a atar, pero el médico forense ha confirmado que se trata de un asesinato premeditado y que la joven estuvo siendo víctima de tortura, secuestro y abusos sexuales.

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La familia, rota tras enterarse del sufrimiento de la joven, ha pedido ayuda para recaudar fondos y poder darle una despedida. “Recordamos su pasión por los libros y la felicidad que brindaba a quienes la rodeaban hace que esta pérdida sea aún más difícil. Les pedimos el apoyo para poder darle una despedida digna. Cualquier ayuda es bienvenida”.