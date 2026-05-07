Europa Press Redacción Andalucía 07 MAY 2026 - 17:53h.

La defensa solicita la eximente de legítima defensa, algo que rechazan las acusaciones populares y particulares

El jurado declara culpables al exmarido de Lucía Garrido y otro acusado por el crimen de la mujer

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El exmarido de Lucía Garrido, condenado por el asesinato de esta mujer en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en 2008, ha declarado este jueves en el juicio con jurado contra él por la muerte a tiros de dos hombres que entraron en su casa un año después del crimen de la mujer y ha mantenido que actuó en legítima defensa ante la presencia de ambos.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press el letrado defensor, Guillermo Smerdou, quien ha apuntado que su cliente ha contado ante el jurado "lo que ocurrió", y ya había declarado; de forma que ha sostenido que actuó en defensa propia y al temer por su vida, tras encontrarse a los dos hombres armados en el interior de su finca y después de que le dispararan.

En busca de droga

Tras la declaración del acusado, las partes han mantenido sus conclusiones iniciales; por un lado la Fiscalía y la defensa, que consideran que se debe aplicar la circunstancia que eximen completamente la responsabilidad penal de legítima defensa; y por otro las acusaciones particulares y populares, que han mantenido que no hubo tal defensa y piden prisión.

Está previsto que este viernes, las partes expliquen estas posturas en los informes finales. Los hechos enjuiciados ocurrieron en abril de 2009, un año después del asesinato en esta misma finca de su exmujer, por el que este acusado está condenado, aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

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Así, el fiscal y la defensa sostienen que el acusado estaba en su domicilio, cuando los dos hombres, de origen colombiano, acudieron a la finca junto a varias personas no concretadas y portando armas de fuego, con el fin de "sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaba en su interior". Uno llevaba una pistola y el otro un revólver.

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En este punto, según estas partes, al escuchar un ruido, el acusado salió al jardín con una escopeta y fueron los dos hombres los que dispararon contra el procesado, quien "con el fin de proteger su vida y mientras recibía los disparos, realizó dos disparos con su escopeta" que alcanzaron a cada uno de las víctimas, que resultaron fallecidos.

Por contra, las acusaciones que representan a las familias y a la AUGC han venido sosteniendo que el acusado sabía que se iba a producir el asalto a su vivienda y esperó "camuflado, mimetizado con el entorno", hasta que vio que los dos hombres habían entrado y se dirigían hacia él, de forma que supuestamente cuando estaban a muy corta distancia, "abrió fuego" contra ambos.

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De esta forma, para la Fiscalía, al igual que para la defensa, se trata de dos delitos de homicidio, pero considera que se debe aplicar la circunstancia que eximen completamente la responsabilidad penal de legítima defensa, por lo que consideran que no corresponde la imposición de pena de prisión.

Por contra, las acusaciones particulares y populares le acusa por delito de asesinato u homicidio, según el caso, sin la existencia de circunstancias que eliminen o atenúen la pena, por lo que solicitan que se le imponga 25 ó 20 años de cárcel, según el caso, por cada muerte.