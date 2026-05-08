La autopsia descarta que Meri, la mujer asesinada en Retamar, estuviera embarazada cuando murió estrangulada

F.B.S. será juzgado por asesinar a Meri en Almería tras estrangularla y quemarla en 2025: la fiscalía pide asesinato y la familia suma el robo

La familia de Meri aseguró en diversas protestas que la víctima estaba embarazada

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La causa judicial por el asesinato de Mariam 'Meri' Fajouni, la mujer de 38 años hallada muerta en Retamar durante la madrugada de Año Nuevo de 2025, encara ahora una nueva fase en los tribunales de Almería. Casi un año y medio después de unos hechos que provocaron una enorme conmoción social en la provincia, la investigación sigue avanzando mientras las acusaciones perfilan los delitos por los que será juzgado Francisco B.S., el hombre que confesó haber acabado con la vida de la víctima.

El crimen ocurrió durante la Nochevieja de 2024. Según la investigación, Meri y el acusado habían pasado los días previos de fiesta junto a otras personas y ambos mantuvieron una discusión durante la madrugada del 1 de enero. Horas más tarde, el cuerpo de la mujer apareció en un descampado próximo al restaurante-asador La Capea, en la zona de Retamar. El cadáver había sido parcialmente calcinado y, de acuerdo con las pesquisas, la víctima murió estrangulada con la correa de un perro antes de que el presunto homicida intentara quemar el cuerpo.

Poco después de los hechos, Francisco B.S. acudió voluntariamente a dependencias policiales y reconoció ser el autor del crimen. Desde entonces permanece en prisión provisional. En paralelo, la muerte de Meri desencadenó numerosas muestras de dolor e indignación. Familiares, amigos y vecinos participaron en distintas concentraciones y marchas en Almería para reclamar justicia y pedir que el caso fuese tratado como violencia de género.

La fiscalía pide juzgar al acusado por un delito de asesinato con alevosía

Este jueves, el caso ha dado un nuevo paso judicial con la comparecencia celebrada en los juzgados de Almería, informa 'La Voz de Almería'. La fiscalía ha solicitado que el investigado sea procesado por un delito de asesinato con alevosía. A esa petición se ha adherido la acusación particular, representada por la abogada Mónica Moya, que además reclama que se añada un delito de robo. Según sostiene la letrada, el acusado habría sustraído el dinero que Meri llevaba escondido en un calcetín la noche del crimen. La causa será remitida ahora a la Audiencia Provincial de Almería y el juicio se celebrará ante un tribunal del jurado.

Francisco B.S. ha acudido a sede judicial acompañado de su abogado, Juan Ramón Cantalejo, y ha mantenido la confesión que ya realizó tras el asesinato. La estrategia de la defensa pasa ahora por esperar a unos informes toxicológicos para intentar acreditar que el acusado se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes durante aquella madrugada, una circunstancia que podría ser utilizada como atenuante de responsabilidad penal.

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Sin embargo, la acusación particular rechaza esa tesis. La abogada de la familia considera poco creíble que una persona con un elevado consumo de drogas hubiese podido conducir hasta el lugar donde apareció el cadáver, bajar el cuerpo del vehículo, trasladarlo hasta un punto concreto y prenderle fuego posteriormente.

La familia afirma que se hallaron restos de semen que refuerzan su acusación

Uno de los aspectos que más expectación había generado durante la instrucción era el resultado definitivo de la autopsia. Durante semanas, el entorno de Meri sostuvo que la víctima podría estar embarazada en el momento de su muerte, algo que incluso alimentó las protestas de la familia, que llegó a hablar públicamente de un “doble asesinato”. No obstante, los informes forenses conocidos recientemente han descartado finalmente esa posibilidad.

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La autopsia también habría concluido que no existían restos de ADN biológico en la vagina de la víctima. Aun así, según ha explicado la acusación particular, sí se localizaron restos de semen en el calzado del investigado y restos biológicos en parte de su ropa interior. Para la familia, estos indicios reforzarían la hipótesis de que entre Meri y Francisco B.S. existió algún tipo de relación íntima antes del crimen.

El asesinato de Mariam Fajouni continúa siendo uno de los casos más impactantes ocurridos en Almería en los últimos años, tanto por la violencia de los hechos como por el fuerte impacto social que provocó desde el primer momento.