Carlos Plá Valencia, 08 MAY 2026 - 11:06h.

La familia ha pedido la colaboración ciudadana para localizarlo y la Guardia Civil ha establecido un operativo de búsqueda por tierra y aire con el apoyo de un helicóptero

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La Guardia Civil investiga la extraña desaparición de Gracian Scalco, un hombre de 52 años de nacionalidad argentina al que se le perdió la pista el pasado miércoles 5 de mayo en L´Eliana (Valencia).

Gracian fue visto por última vez después de estacionar su coche junto a un taller sobre las 11:30 horas de la calle Jaume Ferran. Fue el propietario del establecimiento el que dio la voz de alarma al ver que el coche tenía las llaves puestas y en su interior se encontraban la cartera y el teléfono móvil del desaparecido.

Unas circunstancias que han motivado que la Guardia Civil haya abierto una investigación y este jueves se realizara un operativo junto a la policía local de L´Eliana y la Pobla de Vallbona. En el dispositivo participó también un helicóptero de la Guardia Civil, pero no localizaron al hombre.

Piden la colaboración ciudadana

Nada más conocerse su desaparición, la familia difundió un cartel solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

Gracian Scalco mide 1,75 metros, es de complexión media, tiene el pelo negro y rapado, y los ojos de color castaño. Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información que se ponga en contacto con la Guardia Civil o a través de los teléfonos de emergencia 868 286 726 y 607 273 254.