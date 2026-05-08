Redacción Andalucía 08 MAY 2026 - 10:57h.

El cuerpo de Rafael Andrades fue localizado en una zona de acantilados de difícil acceso en el entorno del Mirador de la Torre del Tajo, Barbate

Localizan en Barbate, Cádiz, el coche de Rafael Andrades, desaparecido en El Puerto el 3 de mayo

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En dron rescatista de la Policía Nacional localizó este jueves al mediodía el cuerpo sin vida de Rafael Andrades Gómez, el hombre de 79 años desaparecido el pasado domingo 3 de mayo en la localidad vecina de El Puerto de Santa María, también en Cádiz.

Todas las alarmas se encendieron tras localizar su vehículo en una zona próxima al sendero Torre del Tajo, en la avenida del Mar, de Barbate. Esta nueva pista activo los equipos de búsqueda que con la coordinación de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional montaron batidas en la zona en las que participaron más de un centenar de vecinos de localidades próximas ante la difícil orografía de este lugar de la costa gaditana.

El cuerpo tuvo que ser sacado con la ayuda de un helicóptero

A lo largo de la mañana de este jueves los rastreos fueron intensificándose hasta que un dron de la policial encontró un cuerpo en un lugar de difícil acceso, caracterizado por acantilados y pendientes pronunciadas. Con ayuda del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con sede en Ubrique, se pudo acceder al sitio en el que estaba el cadáver para después extraerlo gracias a la participación de un helicóptero que lo trasladó directamente el Puerto de Barbate donde la comitiva judicial cerró las diligencias oficiales, informa La Voz del Sur.

Vicente Andrade fue visto por última vez el pasado domingo 3 de mayo en la localidad de El Puerto de Santa María. El juzgado que se ha hecho cargo del caso tendrá que esclarecer las circunstancias de su muerte y una explicación sobre su desaparición y desplazamiento del Puerto de Santa María a Barbate.