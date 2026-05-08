Gonzalo Barquilla 08 MAY 2026 - 05:00h.

Francisca Cadenas, la vecina asesinada en Hornachos, desapareció el 9 de mayo de 2017 tras cruzar un callejón cerca de su vivienda

Paco Lobatón, clave en el caso de Francisca Cadenas, sobre los acusados: "Se vistieron de una especie de neopreno de impunidad"

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El escenario del crimen de Francisca Cadenas es una distancia tan corta que resulta inverosímil para una desaparición de nueve años. Aquel 9 de mayo de 2017, la mujer de 59 años salió de su casa en la calle Nueva a las 23:00 horas para dejar a la niña que solía cuidar con sus padres sin saber el destino que le esperaba a apenas unos metros.

Francisca y la menor subieron la cuesta de su calle y cruzaron el "pasadizo" -un callejón estrecho y sombrío- que conecta con la calle Hernán Cortés. Tras entregar a la pequeña y conversar brevemente con el matrimonio, emprendió el camino de vuelta. Tenía que desandar apenas unos metros, cruzar de nuevo el callejón y bajar la cuesta hasta su domicilio. Sin embargo, su pista se esfumó en ese brevísimo retorno.

El caso permaneció sin novedades hasta el pasado 11 de marzo, cuando hallaron los restos mortales de la mujer en casa de Julián y Manuel, dos hermanos que vivían en su calle y que permanecen encarcelados en la prisión de Morón de la Frontera a la espera de que avance la instrucción y se fije la fecha del juicio.

La "ratonera" en la puerta de casa

La ubicación de la vivienda de los detenidos fue clave en la desaparición de Francisca Cadenas. A diferencia de la víctima, que residía unos números más abajo, los hermanos vivían en la parte de la calle Nueva más próxima al callejón, convirtiendo su portal en un punto de paso obligatorio y fatal. La investigación de la UCO ha determinado que Francisca no desapareció en el interior del pasadizo, sino que fue abordada justo al salir de él, en el momento exacto en que pasaba por la puerta de los sospechosos.

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Esta tesis refuerza el testimonio de una vecina de la zona, quien ha asegurado a la web de 'Informativos Telecinco' que Julián y Manuel estaban "obsesionados" con la mujer. Esta testigo sospecha que los hermanos controlaban meticulosamente sus horarios y que, la noche del 9 de mayo, pudieron verla pasar con la niña hacia la calle Hernán Cortés, aguardando su regreso para abordarla.

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Lo que ocurrió en ese umbral solo lo saben ellos: ¿Utilizaron la confianza de su vecina para engañarla e invitarla a entrar con un pretexto inventado o la agarraron por la fuerza para que no pudiera pedir ayuda? Sea como fuere, los acusados pudieron acabar con la vida de Francisca prácticamente en el acto; el hijo menor de la mujer llamó a su teléfono a los pocos minutos de perderse su rastro y ya no obtuvo respuesta.

Los informes señalan que la golpearon hasta la muerte y la descuartizaron posteriormente para ocultar el cuerpo en el patio de su casa. Actualmente, la principal hipótesis de los investigadores es que detrás del asesinato hay un móvil sexual, un extremo que permitiría a la acusación solicitar la prisión permanente revisable. Los agentes tratan de esclarecer el grado de participación de cada uno de los acusados.

Convivir con el miedo

Durante nueve años, el callejón siguió siendo un lugar de paso para la familia y los verdugos. La vecina mencionada anteriormente relata la frialdad de los hermanos: "'Juli' siguió cruzando el callejón muchas veces como si nada, porque compraba en una tienda de la calle Hernán Cortés".

Manuel, añade la mujer, solía encontrarse en los bares de la localidad, sin mostrar ninguna preocupación por el caso. De hecho, ninguno de los hermanos ha participado en las concentraciones por la desaparición de Francisca.

Ambos ingresaron en prisión sin fianza el pasado 14 de marzo, tres días después de un arresto que puso fin a la denominada 'Operación Makler'. Tras nueve años de incertidumbre, el hallazgo de los restos en una arqueta cubierta por cemento y baldosas nuevas confirmó los peores presagios de una familia que nunca dejó de señalar a la puerta de sus vecinos y que ahora espera con muchas ganas el juicio, pese a que podría celebrarse en un período de dos a cuatro años.

Lo que nació como un simple nexo de unión entre dos calles acabó transformándose en el epicentro de un secreto a voces. Con la instrucción aún abierta y nuevas comparecencias previstas para finales de mayo, el callejón de la calle Nueva deja atrás el misterio para alzarse como el escenario de una justicia que la familia de Francisca Cadenas reclama desde 2017.