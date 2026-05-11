Los dos hombres se ofrecieron de forma reiterada a acompañarla a su hotel pero en realidad la llevaron a un descampado

A prisión sin fianza un interno por agredir sexualmente a una mujer en un permiso penitenciario

Compartir







Las autoridades han detenido a dos hombres por presuntamente agredir sexualmente a una joven turista extranjera que se encontraba indispuesta en Manacor. Según informa 'Diario de Mallorca', al parecer, los dos individuos le echaron un tranquilizante en la bebida.

La mujer explicó que había estado tomando una copa con los dos hombres y que, después de ir al baño, le insistieron para que se acabase la bebida. A partir de ahí, sufrió un fuerte mareo que no correspondía a la cantidad de alcohol que había ingerido.

PUEDE INTERESARTE Caso de la secta de Vistabella: condenados a prisión cinco de los seis acusados de abusos sexuales a menores

La llevaron a un descampado para realizarle tocamientos

Los dos hombres se ofrecieron de forma reiterada a acompañarla a su hotel pero en realidad la llevaron a un descampado para realizarle tocamientos. La mujer pudo huir antes de que la violaran y la Policía detuvo a los sospechosos poco después. Uno de ellos tenía una caja de un medicamente ansiolítico.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 1 de mayo. La víctima, una joven turista extranjera que había viajado sola a Mallorca, estaba sentada en la terraza de un bar en Manacor. Según su relato, se le acercó un desconocido que empezó a hablarle y se sentó con ella. Después, se unió un amigo y los tres estuvieron bebiendo juntos.

Los dos individuos la agredieron sexualmente en la parte trasera del coche

La mujer fue un momento al cuarto de baño y volvió a empezar a sentirse indispuesta. Cuando quería marcharse, los dos hombres insistieron en que se acabara la copa. Ella iba a coger un taxi para volver al hotel, pero los dos se ofrecieron a llevarla en coche y le dijeron que lo tenía aparcado cerca del lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A partir de ahí, la mujer entró en un estado de semiinconsciencia y solo recordaba el momento a trozos. El coche se detuvo en un descampado en una zona oscura y sin edificios cerca. Los dos individuos la agredieron sexualmente en la parte trasera pero pudo zafarse de los dos y salir del coche.

Los residentes dieron la voz de alarma al ver a la joven

La mujer echó a correr y los residentes, al ver el aspecto que presentaba, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional. Una patrulla acudió a la zona y acompañaron a la joven a un centro sanitario, donde se activó el protocolo para casos de agresión sexual. La víctima recibió asistencia médica y luego fue trasladada a la comisaría de la Policía Nacional, donde fue atendida por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), el grupo especializado en delitos sexuales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Después de aportar todos los datos, comenzó la investigación y detuvieron un poco más tarde a los dos presuntos autores de la agresión. Los dos sospechosos fueron trasladados a disposición judicial el pasado lunes y el titular del juzgado decretó el ingreso en prisión para ambos.