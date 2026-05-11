El actor se ha sincerado por primera vez sobre la muerte de su primogénita ante el estreno de su documental, 'Marty, Life Is Short'

La familia de Martin Short, destrozada tras la muerte de su hija Katherine a los 42 años

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El actor Martin Short ha hablado públicamente por primera vez sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hija Katherine, que falleció el pasado 23 de febrero a los 42 años.

El comediante se ha sincerado en una emotiva entrevista al programa 'CBS Sunday Morning', emitida este pasado domingo, 10 de mayo, en la que ha roto su silencio sobre cómo ha afectado esta tragedia a su familia. "Ha sido una pesadilla", ha aseverado.

Tal y como trascendió, Katherine Short murió por suicidio en su domicilio de Hollywood Hills, en Los Ángeles. Según confirmó después la oficina forense del condado de Los Ángeles, la causa oficial de la muerte fue una herida de bala autoinfligida en la cabeza. "Con profundo pesar confirmamos la muerte de Katherine Hartley Short. La familia está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento, Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y alegría que trajo al mundo", manifestó la familia por aquel entonces.

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Ahora, el actor ha confesado: "La salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces esas enfermedades son terminales", ha señalado el intérprete.

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Asimismo, ha lamentado: "Mi hija luchó durante mucho tiempo contra problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras cosas, e hizo todo lo que pudo, hasta que ya no pudo más".

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Katherine era la primogénita de Martin Short y de su difunta esposa, la actriz y cantante canadiense Nancy Dolman, quien murió en 2010 a causa de un cáncer de ovario. La pareja adoptó a tres hijos: Katherine, Oliver y Henry. Desde la muerte de Nancy, Martin había hablado en varias ocasiones sobre el dolor de perder a su esposa, pero nunca antes se había pronunciado públicamente sobre el deceso de su hija.

La tragedia ha resultado aún más impactante debido al perfil profesional de Katherine: trabajaba como terapeuta y trabajadora social clínica especializada en salud mental. Tenía formación en psicología y trabajo social, y colaboraba con organizaciones y clínicas centradas precisamente en ayudar a personas con trastornos psicológicos graves.

El estreno de su documental

La entrevista de Short coincide con el estreno del documental de Netflix 'Marty, Life Is Short', centrado en la vida y carrera del actor.

El proyecto, dirigido por Lawrence Kasdan, se lanzará este próximo martes, 12 de mayo, y también aborda algunas de las pérdidas personales más importantes que ha sufrido el comediante a lo largo de su vida.

Además de la muerte de su esposa y de su hija, Martin Short perdió a sus padres y a uno de sus hermanos siendo todavía muy joven.