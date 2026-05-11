Mabel Cupet Sevilla, 11 MAY 2026 - 12:41h.

El restaurante, conocido en el aljarafe sevillano por sus bajos precios, ha denunciado los hechos en sus redes sociales

Desde el establecimiento aseguran que, aunque no es un hecho aislado, si es minoritario, de tres mil personas que pasaron ayer por la Choza de Manuela solo dos se fueron sin pagar

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Al mediodía del domingo 10 de mayo, todo parecía transcurrir con normalidad en La Choza de Manuela, uno de los restaurantes más conocidos de Bormujos, en Sevilla. El ambiente era el habitual de un fin de semana: mesas ocupadas, camareros sirviendo platos sin descanso y clientes disfrutando de una comida tranquila en uno de los locales más populares del Aljarafe sevillano. Entre ellos, una pareja que almorzó como cualquier otro comensal. Sin embargo, lo que parecía una velada corriente terminó convirtiéndose en un episodio que ha indignado tanto al establecimiento como a cientos de usuarios en redes sociales.

Según denunció el propio restaurante horas después, la pareja abandonó el local sin pagar la cuenta. El ‘simpa’ ha sido compartido públicamente por el negocio a través de sus perfiles sociales, donde han decidido tomarse el asunto con cierta ironía, aunque sin ocultar el malestar generado por la situación.

Un mensaje del restaurante

“Hola familia, de nuevo por aquí. Hoy esta pareja almorzó bastante bien e igual de bien se le atendieron, pero al irse olvidaron el ticket, a ver si podemos compartir y se lo recuerdan. Gracias como siempre de parte de La Choza de Manuela”, publicaron desde el establecimiento junto a imágenes de los supuestos responsables.

El caso ha despertado una gran repercusión por el lugar en el que ocurrió. Y es que La Choza de Manuela no es un restaurante cualquiera dentro de la provincia de Sevilla. Desde hace años, el local se ha convertido en un auténtico referente para quienes buscan comer abundante y barato, hasta el punto de ser considerado por muchos clientes como uno de los bares más económicos de España.

No es el primer caso

La noticia del "simpa" comenzó rápidamente a difundirse entre vecinos de Bormujos y usuarios de redes sociales, donde numerosos clientes habituales mostraron su apoyo al negocio. Muchos de ellos coincidían en la misma idea: resulta difícil entender un comportamiento así en un establecimiento conocido precisamente por sus precios asequibles.

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Este no es el primer episodio de este tipo que vive el restaurante. La Choza de Manuela ya denunció públicamente en febrero de este mismo año otro caso similar, cuando varios clientes abandonaron el establecimiento sin abonar la consumición. Aquel incidente también generó una notable repercusión en redes sociales y provocó numerosas muestras de apoyo hacia el negocio.

Aunque como nos cuentan desde el establecimiento hostelero afortunadamente, este tipo de actos, suelen ser un hecho aislado. Nos dicen que de las tres mil personas que pasaron ayer por la Choza de Manuel solo dos personas se fueron sin pagar.

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Un debate en la hostelería

Esta situación vuelve a poner el foco en una práctica que, aunque minoritaria, se repite de forma puntual en distintos puntos del sector hostelero. Episodios como este han llevado a muchos negocios a reforzar sus medidas de prevención, optando en algunos casos por cobrar por adelantado o solicitar el pago en el momento del servicio, sobre todo en franjas de alta afluencia o en determinados grupos de clientes.

El objetivo de estas decisiones es reducir el riesgo de pérdidas económicas derivadas de este tipo de incidentes, que, aunque aislados, generan preocupación entre los profesionales de la hostelería y obligan a adaptar los sistemas de cobro en algunos establecimientos para garantizar el normal funcionamiento del negocio.

Uno de los bares más baratos de la provincia de Sevilla

Ubicado en el corazón del Aljarafe sevillano, La Choza de Manuela abrió sus puertas en 1996 y desde entonces ha mantenido una fórmula que le ha permitido consolidarse durante casi tres décadas. El restaurante destaca por su peculiar estética, inspirada en una gran choza de madera con techos pajizos, además de una carta basada en cocina tradicional y platos contundentes a precios populares.

Entre las especialidades más conocidas del local destacan las carnes a la brasa, aunque su oferta gastronómica es mucho más amplia. En la carta pueden encontrarse migas con huevo frito, salmorejo, papas arrugás, cóctel de marisco, endivias, aliños y distintos guisos caseros por alrededor de cuatro euros.

Precisamente esa imagen de restaurante familiar, cercano y económico ha provocado que el incidente haya generado todavía más indignación entre quienes frecuentan el establecimiento. “No se puede perjudicar así a negocios que llevan toda la vida trabajando”, comentaba uno de los usuarios.

Responsables del restaurante Sevilla han confirmado a la web de informativos Telecinco que los clientes que se fueron ayer si pagar se han puesto en contacto con ellos y les han mostrado su intención de ir hoy a pagar la cuenta.