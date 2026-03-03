Maitena Berrueco 03 MAR 2026 - 13:21h.

Maialen figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema VioGen mientras que en Euskadi se la calificó en “riesgo bajo”

Vitoria-GasteizHan pasado tres años desde que la vitoriana Maialen Mazón, de 32 años apareciera asesinada en la habitación de un céntrico apartahotel de Vitoria. Maialen estaba embarazada de gemelos y su presunto asesino, su expareja sobre el que pesaba una orden de alejamiento, la dejó allí muerta junto la hija de ambos, de solo 2 años.

El crimen conmocionó a Vitoria y puso de manifiesto que el sistema le había fallado. Ahora su expareja y presunto asesino, Jaime Roca, que se encuentra desde entonces, en prisión preventiva, se sentará en el banquillo a partir del 4 de mayo. El caso será juzgado con jurado popular.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023. Maialen fue acuchillada presuntamente por su expareja, que tenía una orden de alejamiento de ella. Al día siguiente cuando la joven no se presentó a una comida con su familia saltaron todas las alarmas. La joven de 32 años estaba muerta y con signos de violencia en la habitación que había alquilado con nombre falso, junto a su madre muerta estuvo durante horas la hija de dos años de la víctima y del agresor.

Juicio a partir del 4 de mayo

Su expareja, que había roto en varias ocasiones la orden de alejamiento, fue detenido en Zaragoza, cuando huía hacia Valencia. Se enfrenta a 45 años de cárcel, de los que ya lleva tres en prisión preventiva: 25 años por el asesinato de Maialen, ocho años para cada uno de los delitos de aborto, y cuatro años por el abandono de la menor.

Maialen había sido catalogada en Valencia como víctima de riesgo extremo de violencia de género, en el sistema VioGen. Al regresar a Euskadi, en concreto a Vitoria, no se le mantuvo el nivel de riesgo sino que se le rebajó. La muerte de Maialen cambió la forma en la que se protege a las mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi. A partir del próximo 4 de mayo y hasta el 15 de ese mismo mes, la Audiencia Provincial de Álava acogerá el juicio de este caso que conmovió a toda la capital alavesa. Será un juicio con jurado popular en el que el acusado se enfrentará a una petición de condena de 45 años.