Cinco personas heridas, dos de ellas menores, en una accidente de tráfico en El Provencio, en Cuenca

Los cinco afectados, dos mujeres, un hombre y dos niños de 8 y 11 años

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Cinco personas han resultado heridas este martes en una colisión entre dos turismos registrada en el casco urbano de El Provencio, en Cuenca.

Entre los heridos se encuentran un hombre de 36 años, dos mujeres de 33 y 21 años y dos menores de 8 y 11 años, todos ellos trasladados al Hospital de Villarrobledo.

El accidente ocurrió en una intersección del municipio

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro se produjo sobre las 15.03 horas en la intersección entre las calles Pasos y La Villa. Tras recibirse el aviso, hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados.

En el operativo participaron un equipo médico de urgencias, dos vehículos sanitarios, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

La ambulancia trasladó al hombre, a las dos mujeres y al menor de 8 años, mientras que el niño de 11 años, que presentaba heridas de mayor gravedad, fue evacuado en la UVI móvil.

Hasta el lugar del accidente también acudieron agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.