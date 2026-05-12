El padre acusado de agredir sexualmente a su hija de 11 años en Jaén: "Soy incapaz de hacer eso"

La Fiscalía solicita 12 años de prisión para el padre, acusado de agresión sexual continuada contra su hija menor entre 2023 y 2024

Una vecina, sobre la explosión de butano en un edificio de Barcelona: "Han reventado los cristales y estaba la gente atrapada"

Compartir







El padre de 44 años acusado de agredir sexualmente a su hija de 11 años ha negado este martes ante la Audiencia de Jaén ser responsable de los hechos por los que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel.

“Eso no es cierto, no ha ocurrido. Yo soy incapaz de hacer eso”, ha asegurado el acusado durante el juicio, en respuesta a las preguntas del Ministerio Fiscal.

PUEDE INTERESARTE Declaran culpable al hombre que mató a dos personas que entraron en su finca de Málaga

El procesado sí ha admitido que durante aquella etapa tenía problemas con el consumo de cocaína y que “por desgracia” no atendía a sus hijas “como debía”, aunque ha insistido en que nunca obligó a la menor a realizar actos sexuales porque “sería moralmente inviable”.

Además, ha atribuido la denuncia presentada por su hija a una supuesta “venganza” para intentar romper la nueva relación sentimental que había iniciado y favorecer una reconciliación con la madre de las menores.

PUEDE INTERESARTE Condenado un guardia civil a cuatro años de prisión por revelar datos de Tráfico a su excuñado en Sevilla

La menor relató hasta cinco episodios

Durante la vista se reprodujo la declaración grabada de la niña, realizada tras la denuncia y utilizada como prueba preconstituida.

En ella, la menor relata hasta cinco episodios de agresiones sexuales presuntamente cometidos por su padre mientras convivía con él durante fines de semana y vacaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La niña explicó a la psicóloga cómo ocurrieron los hechos y aseguró que en aquel momento no comprendía lo que estaba sucediendo.

“Yo no sabía por qué me hacía eso, no sabía qué era lo que me hacía mi padre”, afirma la menor en la grabación reproducida ante el tribunal.

La madre detectó cambios en la niña

La madre de la menor también declaró como testigo durante el juicio y explicó que antes de conocer los hechos ya había observado cambios importantes en el comportamiento de su hija.

“Siempre estaba triste y llorando”, aseguró.

Finalmente, la niña confesó lo ocurrido primero a una tía y después a su madre, que acabó interponiendo la denuncia.

Fiscalía mantiene la petición de 12 años de prisión

Según el escrito de acusación, los hechos habrían ocurrido entre el verano de 2023 y agosto de 2024, periodo en el que las dos hijas menores convivían con el acusado para cumplir el régimen de visitas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Fiscalía sostiene que el padre sometió presuntamente a su hija mayor a distintas prácticas de carácter sexual durante los veranos de 2023 y 2024.

El Ministerio Público mantiene su petición de 12 años de prisión por un delito de agresión sexual continuada. La acusación pública sostiene que la menor presenta actualmente síntomas compatibles con haber sufrido violencia sexual, entre ellos baja autoestima, ansiedad, síntomas depresivos, estrés postraumático y retraimiento social.

Tras la denuncia, el juzgado acordó el ingreso en prisión provisional del acusado en octubre de 2024, además de prohibirle acercarse o comunicarse con sus hijas.

También se suspendió cautelarmente la patria potestad, el régimen de visitas y el derecho a la tenencia y porte de armas.