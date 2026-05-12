Redacción Euskadi 12 MAY 2026 - 12:17h.

Este mediodía se llevará a cabo concentraciones de repulsa por estos hechos en todas las facultades

Investigan diez denuncias por abusos sexuales a alumnas de 4º de la ESO de una ikastola, en un viaje de estudios

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San SebastiánUna nueva agresión sexual a una mujer en el entorno universitario, en Euskadi, en menos de un mes. En esta ocasión, la víctima es una estudiante de 22 años que ha denunciado ante la Ertzaintza que, el pasado mes de febrero, fue violada por un hombre. La investigación policial ha permitido detener al presunto agresor, otro joven de la misma edad, acusado de agresión sexual.

Los hechos habrían tenido lugar en febrero en una residencia de estudiantes universitarios en la localidad guipuzcoana de Mondragón. La víctima es una estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea. La propia universidad ha denunciado la agresión, a través de un comunicado, dirigido al profesorado y al alumnado.

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Todos están llamados a participar en las concentraciones de repulsa que se han organizado este martes 12 a mediodía en todas las facultades. Durante la protesta se procederá a la lectura de un manifiesto y habrá un paro simbólico de 5 minutos.

Dos casos en menos de un mes

La Ertzaintza, tras tener conocimiento de lo ocurrido, puso en marcha la correspondiente investigación y como resultado de las indagaciones realizadas, este mismo lunes se procedió a la detención del sospechoso, un hombre de 22 años, que está acusado de un delito de agresión sexual.

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El pasado mes de abril, un hombre de 51 años fue detenido por la Ertzaintza en colaboración con la Policía Local de Oñati, como presunto autor de un intento de agresión sexual. Según informó entonces el departamento vasco de Seguridad, el ataque se produjo hacia las siete de la tarde del viernes 17 de abril, cuando la víctima se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en la zona universitaria de Oñati.