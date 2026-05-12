La Fiscalía atribuye a Santiago Laiglesia los delitos de asesinato y detención ilegal

La Fiscalía solicita que se archive provisionalmente la causa con relación a las otras dos personas investigadas

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La Fiscalía pide 26 años de cárcel a Santiago L., el principal sospechoso del crimen de la bibliotecaria Helena Jubany en diciembre de 2001 en Sabadell, Barcelona, al que atribuye los delitos de asesinato y detención ilegal.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía Provincial de Barcelona concluye que una o varias personas suministraron estupefacientes a Jubany la madrugada del 2 de diciembre de 2001 y, aprovechándose de su "absoluta incapacidad" para defenderse y huir, la trasladaron a una azotea, desde donde la arrojaron al vacío, lo que le causó la muerte.

Santiago Laiglesia, principal culpable

Según la Fiscalía, Santiago L. "participó activamente" de "todos o alguno" de estos actos, "teniendo en todo momento la capacidad de no realizarlos o de impedir que las personas que los materializaban llevasen a cabo la privación de sentido de la víctima y la posterior precipitación que causó la muerte".

Por el contrario, la Fiscalía solicita que se archive provisionalmente la causa con relación a las otras dos personas investigadas, Ana Isabel E. y Xavier J.

Caso Helena Jubany

La joven Helena Jubany, de 27 años, natural de Mataró, residía en un piso de alquiler en Sabadell. Un viernes 30 de noviembre de 2001 salió de su casa y fue hallada muerta en la mañana del domingo 2 de diciembre en extrañas circunstancias.

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Para este caso se ha investigado a tres personas en concreto y todas tuvieron contacto con la víctima; Santiago Laiglesia, quien fue puesto en libertad provisional el pasado mes de enero tras ser encarcelado en noviembre; Xavier Jiménez, que está en libertad provisional y sigue como imputado en el caso; y Montse Careta, que vivía en el edificio donde fue hallada muerta la joven y que se suicidó en prisión, dejando una nota y manteniendo siempre su inocencia.

Tras una larga investigación, ahora todo apunta Santiago Laiglesia, pareja en aquel momento de la víctima y sospechoso principal de la muerte de la joven.