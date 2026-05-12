El hombre, de 45 años, agredió con un arma blanca a agentes del cuerpo de la Guardia Civil

El detenido va a ser puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos

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La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Santa Fe, en Granada, a un hombre de 45 años tras acometer y agredir con un arma blanca a agentes del cuerpo después de que acudiera al domicilio de su expareja, víctima activa en el sistema VioGén, con la aparente intención de llevarse a los hijos que ambos tienen en común.

Así lo ha expuesto el cuerpo armado en una comunicación, en el que detalla que los hechos se iniciaron en la noche de este pasado lunes 11 de mayo cuando la víctima comunicó a la Guardia Civil que su expareja y padre de sus cuatro hijos había contactado telefónicamente con una de sus hijas para anunciarle que iba a acudir al domicilio con intención de llevarse a los menores.

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Agresión a un agente

Ante el conocimiento de la llamada efectuada por el padre a una de sus hijas, la Guardia Civil dispuso de forma preventiva una patrulla en las inmediaciones de la vivienda. Sobre las 00:00 horas, la víctima volvió a contactar con la Guardia Civil para informar de que el hombre se encontraba ya en la puerta del domicilio. Una patrulla de la Guardia Civil de Santa Fe acudió de inmediato al lugar y sorprendió al individuo golpeando la puerta de la vivienda con un arma blanca en la mano.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre se dirigió hacia ellos esgrimiendo el cuchillo, llegando a intentar apuñalar a uno de los guardias civiles, que consiguió repeler la agresión, aunque resultó con cortes en la mano izquierda y diversas policontusiones. Además, el agresor fracturó varias lunas del vehículo oficial utilizando el cuchillo.

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Un disparo en la pierna

A la llegada de otra patrulla en apoyo, el detenido volvió a dirigirse hacia los agentes manteniendo una actitud extremadamente violenta. Tras ser advertido en repetidas ocasiones para que depusiera su actitud y ante la situación de riesgo evidente para la integridad física de los guardias civiles, así como de la mujer víctima de violencia de género y de sus hijos, los cuales se encontraban en la vivienda, los agentes realizaron un disparo dirigido a la pierna del agresor.

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El hombre resultó herido, fue inmediatamente reducido y detenido, y recibió una primera asistencia por parte de los propios guardias civiles hasta la llegada de los servicios sanitarios, que posteriormente lo trasladaron al Hospital de Traumatología de Granada.

Autor de varios delitos

Desde la Benemérita destacan que la actuación permitió proteger a la víctima y a sus hijos, neutralizar una situación de grave riesgo y evitar que el agresor pudiera acceder al interior del domicilio familiar.

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El detenido va a ser puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos, entre ellos atentado contra agente de la autoridad, lesiones, daños y los que pudieran derivarse de su actuación en el ámbito de la violencia sobre la mujer.