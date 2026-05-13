Claudia Barraso 13 MAY 2026 - 19:16h.

El joven que mató y descuartizó a su madre en Fuerteventura consumía y trabajaba con los medicamentos de la farmacia donde trabajaba de prácticas

Hallan el cadáver de Katty O. en Fuerteventura: su hijo la habría matado y tirado el cadáver a un vertedero

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Aaron H., el joven de 22 años que mató y descuartizó a su madre Katy Oosterlinck de 55 años en Fuerteventura tenía un problema de adicción a las drogas hasta tal punto que llegó a traficar y consumir las medicinas que conseguía de la farmacia en la que estaba haciendo prácticas.

El presunto asesino ha ingresado en prisión acusado de los delitos de asesinato cualificado y estafa continuada. La mujer asesinada llevaba años viviendo en Canarias con sus hijos. Aaron, cursaba Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia en un centro de Formación Profesional de Puerto del Rosario.

Trabajaba de prácticas en una farmacia en la que estuvo robando medicamentos para consumirlos él mismo y las investigaciones tratan de esclarecer si también se dedicaba a traficar con ellos. En el establecimiento donde estaba se dieron cuenta después de comprobar que faltaban muchas medicinas y que el inventario dejó de cuadrar durante varios meses.

El joven ha sido ingresado en prisión de manera provisional tras matar y descuartizar a su madre en el domicilio familiar. El crimen se llevó a cabo en el ‘Dia de la Madre’ y el objetivo del joven era acabar con su vida para obtener un dinero que ella se había negado a darle según han confirmado las primeras investigaciones y recoge el medio ‘Las Provincias’.

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Se pasó dinero de la cuenta de su madre para pagar la radial con la que la descuartizó

Dentro de la casa tuvieron una violenta discusión que acabó con el asesinato de Katty. Después de matarla su hijo se realizó varias transferencias bancarias desde la cuenta de la fallecida por un valor de 3.000 euros, con los que compró una sierra radial con la que descuartizó el cuerpo de la mujer y varios productos de limpieza para ocultar las pruebas del crimen.

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Además de la sospechosa trasferencia de tantísimo dinero a su cuenta, le delataron las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano al lugar donde adquirió las herramientas con las que desmembró el cuerpo de su propia madre. El cuerpo de Katty apareció en el vertedero de Zurita, pero no fue él quien lo llevó allí, sino que se deshizo de él arrojándolo a un contenedor en bolsas de basura.

La investigación continúa abierta para tratar de resolver algunas incógnitas del caso y saber si puede haber una tercera persona implicada en el crimen que podría haber ayudado al joven a deshacerse del cuerpo, de las herramientas y a limpiar toda la casa para ocultar las pruebas. Por el momento la jueza ha explicado que no considera que la adicción afectase a la capacidad de raciocinio en el momento del crimen.