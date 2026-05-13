Marco R, condenado por haber matado a su exnovia en Málaga confiesa haber asesinado y emparedado a Sibora en 2014, su anterior pareja

Piden 22 años para el italiano acusado de asesinar y emparedar a su pareja en Málaga: el cadáver de Sibora fue hallado nueve años después

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El hombre condenado a 24 años de prisión por matar a Paula, su exnovia y madre de su hijo en Torremolinos, Málaga, en 2023, ha reconocido por primera vez desde su arresto ese mismo año que previamente, en 2014, mató y emparedó a su anterior pareja, Sibora, de 22 años, en este municipio.

El procesado, Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, siempre admitió haber matado a Paula, de 28 años, aunque sobre el crimen de la joven italoalbanesa Sibora Gagani solo reconocía que la había emparedado. Negaba su muerte y afirmaba que "era un asunto bastante mas complejo".

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Durante toda la instrucción del caso no solo negó ser el autor del crimen sino que llegó a afirmar que la Policía mentía y le había "vendido", versión que nunca creyeron los investigadores ni la Fiscalía, que pide que sea condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.

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Será juzgado por el asesinato de Sibora

Marco R. será juzgado por un jurado popular por el asesinato de Sibora, en un procedimiento diferente al que se llevó por la muerte de su expareja Paula. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE, el procesado reconoce por primera vez que la mató en el interior del domicilio en el que vivían y admite la ocultación del cadáver.

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El cadáver de Sibora fue descubierto por la Policía Nacional tras una investigación paralela tras su detención por el crimen de Paula. El cuerpo estaba escondido en un doble tabique que Marco R. levantó en un rincón de una habitación en la que ya no vivía, y se encontraba en una caja de madera, cubierto de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El procesado, que actualmente tiene 48 años, conoció a Sibora Gagani en 2009, cuando ella tenía 18 años, en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían, según se indica en el relato de hechos del ministerio público. En el 2010 se trasladaron ambos a vivir a España, concretamente a Torremolinos, como pareja, y como ella no tenía su documentación en regla, llegó bajo una identidad falsa, nombre que usó habitualmente y por el que la conocían en dicho municipio.

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Apuñaló a Sibora con un arma blanca y por la espalda

El acusado y la víctima residieron en diferentes lugares de Torremolinos e incluso Sibora alquiló un apartamento independiente en 2013, año en el que la relación cesó temporalmente a finales de ese año, aunque en el momento del crimen en 2014 convivían de nuevo, siempre según la versión del fiscal.

En día y hora indeterminados, en cualquier caso durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014 el investigado atacó a Sibora con un arma blanca y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte.

La defensa del procesado muestra la disconformidad con el relato acusatorio de las acusaciones, en especial con el hecho de que fuera un asesinato con la concurrencia de alevosía y la existencia de una actuación preordenada o planificada. Niega que existiera una ejecución sorpresiva, asegura y planificada, aunque las acusaciones mantienen que la asesinó y que actuó como con Paula, "de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión".