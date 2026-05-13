Un hombre ha sido detenido en Málaga tras acorralar a una mujer en un portal y tratar de llevarse a un niño

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Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por presuntamente acorralar a una mujer en un portal en el barrio de Miraflores de los Ángeles e intentar llevarse a un niño. La mujer pudo escapar del hombre ya que una vecina suya llegó y consiguió distraerle. Denunció rápidamente los hechos, dando la descripción del detenido y pudieron localizarle.

Los hechos ocurrieron este martes sobre las 20:00 horas en la calle Albacete cuando la víctima alertó de que un hombre la había arrinconado en un portal, aunque al llegar una vecina había huido, lo que movilizó a una patrulla de la Policía Local de Málaga, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación. Los agentes, alertados por la primera víctima, iniciaron un dispositivo de búsqueda para arrestarle lo antes posible.

Durante la búsqueda del sospechoso, los agentes lo localizaron mientras era recriminado por varias personas, que le acusaban de haber agarrado a un menor con la supuesta intención de llevárselo. El detenido intimidó a otras personas tratando de llevarse incluso a un menor, cuya edad no ha sido confirmada, según han confirmado a los agentes a cargo del caso.

Acusado de agresión sexual y detención ilegal

El presunto autor ha sido detenido por un intento de agresión sexual y detención ilegal. Tras su detención ha quedado pendiente de comparecencia ante la Policía Nacional y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos. Por el momento se desconoce la identidad del detenido y si se trata de un vecino de la zona. Las víctimas no tienen relación entre sí, sino que se iba topando con varias persona a las que fue intimidando.

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Los agentes no han confirmado más información del caso ni tampoco la identidad del detenido. Lo único que se conoce es que se le acusa de un intento de agresión sexual y detención ilegal.