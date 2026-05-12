Fiscalía pide reabrir la causa contra los mossos investigados por la huida de Puigdemont

El ministerio público sostiene que los agentes colaboraron de forma coordinada en la fuga del expresident

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La Fiscalía ha recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa abierta contra tres agentes de los Mossos d'Esquadra investigados por colaborar presuntamente en la huida del expresident Carles Puigdemont tras su fugaz regreso a Barcelona en agosto de 2024.

El ministerio público considera que los agentes tenían la obligación de detenerlo pese a que ninguno de ellos se encontraba de servicio en ese momento.

La jueza archivó la causa al no ver indicios suficientes

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona acordó archivar la causa al entender que no existían indicios suficientes de que los tres mossos contribuyeran “eficazmente” a la huida de Puigdemont.

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En su resolución, la magistrada recordaba además que los agentes no estaban trabajando el día de los hechos: uno se encontraba de vacaciones, otro disfrutaba de un permiso y el tercero llevaba meses de baja.

En el recurso presentado ante la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía sostiene que el hecho de que los agentes estuvieran fuera de servicio no elimina sus obligaciones como funcionarios policiales.

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“No parece necesario recordar que un policía es policía, lleve su uniforme o no”, remarca el escrito del ministerio público.

Según el fiscal, los mossos seguían sometidos a “todas las obligaciones inherentes a la función que desempeñan” mientras conservaran su condición de agentes.

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La Fiscalía cree que debían detener a Puigdemont

El ministerio público recuerda que sobre Puigdemont pesaba una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo, por lo que considera que los agentes tenían la obligación de actuar.

La Fiscalía subraya que el expresident tenía condición de investigado y que su situación judicial era “públicamente conocida”, por lo que considera “muy difícil” sostener que los agentes ignoraban dicha orden.

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Según el recurso, existió una “actuación coordinada y organizada” destinada a facilitar tanto la aparición pública de Puigdemont durante la investidura de Salvador Illa como su posterior huida para evitar ser detenido.

La Fiscalía sostiene que en ese plan también participó la pareja de uno de los agentes, aunque no figura como investigada por no ser funcionaria.

Los indicios que señala la Fiscalía

El ministerio público se apoya en un informe de los Mossos d'Esquadra que sitúa a los agentes junto a Puigdemont desde su llegada al Arc de Triomf de Barcelona, donde el expresident ofreció un discurso ante cientos de simpatizantes.

Según ese informe, uno de los mossos llegó incluso a agarrar del brazo a Puigdemont para apartarlo de la multitud “eufórica” y de un cámara de televisión.

La Fiscalía también destaca que el vehículo utilizado en la huida estaba a nombre de uno de los investigados y que fue estacionado por su pareja, una mujer en silla de ruedas.

Además, los investigados habrían permanecido en el aparcamiento subterráneo situado junto al escenario donde intervino Puigdemont antes de abandonar el lugar.