La alumna, de la Facultad de Derecho, ha sufrido heridas en la cabeza a causa del impacto y ha sido atendida por el profesor que estaba en la clase

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Una estudiante de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha resultado herida leve este miércoles al caerle encima una ventana de cristal en una clase del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. Según ha informado la UIB en un comunicado, una racha de viento ha provocado que la ventana cayera en el interior del aula mientras los estudiantes estaban en clase.

La alumna, de la Facultad de Derecho, ha sufrido heridas en la cabeza a causa del impacto y ha sido atendida por el profesor que estaba en la clase y por el servicio médico de la universidad. Después, ha sido trasladada a un centro hospitalario y se ha informado a su familia. En estos momentos, la estudiante ya se encuentra en su casa.

La UIB ha señalado que en todo momento la afectada y su familia han estado acompañados por la decana de la Facultad, el profesorado, los servicios administrativos del edificio, el Rectorado y el equipo médico universitario.

Tras el accidente, la universidad ha asegurado que el equipo de gobierno de la UIB pondrá en marcha todas las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares. La UIB ha lamentado profundamente este accidente y ha deseado a la alumna una recuperación rápida y que se pueda reincorporar a las clases lo antes posible.