La Policía Nacional ha detenido a tres hombres tras encontrar a otro ensangrentado y supuestamente abandonado en una cuneta en Moaña

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La Policía Nacional ha detenido a tres personas supuestamente relacionadas con la aparición en Moaña, Pontevedra, de un vigués ensangrentado que fue presuntamente abandonado en una cuneta de las inmediaciones de la Autovía de O Morrazo.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press, hasta tres personas han sido arrestadas durante la investigación de este caso, ocurrido en la tarde del pasado domingo, cuando el hombre fue hallado lleno de golpes en la cuneta de dicha vía.

Al parecer, se trataría de una pelea entre conocidos desarrollada en la ciudad olívica, siendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde lo dejaron herido. Por todo ello, el varón fue trasladado a un centro hospitalario y comenzó una investigación policial, permitiendo la detención de tres personas.

Hace varios días un hombre de 40 años fue localizado sobre las tres de la tarde en Meira, Moaña, cerca de la rotonda de acceso a la Autovía do Morrazo. Le encontraron tirado en el suelo con múltiples heridas en la cara y el cuerpo. La policía local fue alertada por un conductor que vio al hombre ensangrentado y tumbado en la cuneta.

Otra mujer fue secuestrada sin ser liberada

La Policía ha confirmado a medios como ‘Diario de Pontevedra’ que el hombre estaba consciente, algo orientado y que presentaba muchos golpes en la cara, así como heridas de arma blanca en la mano y el cuerpo. El mismo fue quien indicó su identidad y que vivía en Vigo, pero que no tiene domicilio, sino que es usuario de un albergue.

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Según el testimonio de la propia víctima, unos hombres le secuestraron este pasado domingo, le metieron en un coche y se dirigieron al monte donde le pegaron una paliza y le lanzaron fuera del vehículo. Además, el se cayó solo por un terraplén hasta acabar en la zona. El herido declaró que en el coche también viajaba una mujer a la que también secuestraron y que no fue liberada.