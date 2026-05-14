Tres personas de 20, 30 y 45 años han sido trasladadas al hospital de Palencia ras intoxicarse con gas pimienta

La intoxicación se ha producido en un restaurante de Palencia

Compartir







PalenciaTres personas de unos 20, 30 y 45 años han tenido que ser trasladadas al Complejo Asistencial de Palencia, la última en UVI móvil, tras intoxicarse con gas pimienta cuando se encontraban en un establecimiento en Palencia capital, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 22.17 horas de este miércoles, 13 de mayo, cuando se informó al 112 de un incidente en un establecimiento situado en la Avenida República Argentina en Palencia donde varias personas habían comenzado a encontrarse indispuestas y se desconocía si podría ser una intoxicación de algún tipo.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre tras vaciar un bote de gas pimienta en Valladolid

La intoxicación se ha producido por gas pimienta

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Palencia, a Emergencias Sanitarias -Sacyl- y a las empresas suministradoras de gas.

PUEDE INTERESARTE Detenido por rociar con espray pimienta a dos agentes en Blanes, Girona

Ya en el lugar, los servicios de emergencia comunicaron que la intoxicación había sido por gas pimienta.

El personal sanitario atendió finalmente a tres personas, una mujer de unos 20 años y un varón de unos 30, que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia y una mujer de unos 45 años que fue evacuada en UVI móvil al mismo centro asistencial.