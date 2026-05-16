Redacción Galicia 16 MAY 2026 - 10:48h.

El hombre mayor fue rescatado por los bomberos, pues estaba suspendido boca abajo a dos metros del suelo

La autopsia desvelará si falleció por causa natural, indisposición o algún accidente mientras realizaba la tarea

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LugoUn anciano de 88 años fue encontrado muerto este 15 de mayo encima de la escalera desde la que podaba unos árboles en una finca de su propiedad en el municipio de Paradela (Lugo).

Según publica el diario 'El Progreso' informando de este fallecimiento, el hombre mayor estaba recortando las ramas de unas tuyas, de la familia de los cipreses, concretamente.

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El suceso se descubrió después de que varias personas intentaran contactar con el octogenario sin hallar respuesta alguna. Entonces, al acudir al campo de su propiedad en Cabo de Vila, lo localizaron.

Suspendido boca abajo, a dos metros del suelo

Tal y como detalla el mismo medio gallego, bomberos de Sarria tuvieron que desplazarse hasta allí para rescatar el cuerpo ya sin vida del vecino de Lugo. Estaba suspendido boca abajo, a dos metros del suelo.

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Había apoyado la escalera contra los árboles para ir podando y, en un momento dado, pudo sufrir una indisposición o encontrarse mal. La autopsia desvelará si murió por esto, causas naturales o algún accidente mientras realizaba la tarea.