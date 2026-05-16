Muere un hombre tras caer a un pozo en un cortijo próximo a Helechal, Badajoz

El rescate ha sido complicado debido a la profundidad del pozo en el que se encontraba el hombre de 57 años

Muere un hombre al caerle encima un camión mientras lo reparaba en Villamanrique de la Condesa, Sevilla

Compartir







BadajozUn hombre, de 57 años, ha fallecido en la noche de este pasado viernes tras haberse caído a un pozo en un cortijo próximo a Helechal, pedanía de Benquerencia de la Serena (Badajoz), según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz y de la Guardia Civil a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, procedentes de Castuera y Don Benito-Villanueva, así como efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil. El rescate ha sido complicado debido a la profundidad del pozo en el que se encontraba el hombre de 57 años.

El rescate ha sido bastante difícil por la profundidad del pozo

El cuerpo del fallecido se ha rescatado del fondo del pozo con "bastante dificultad" debido a la profundidad del mismo, de unos 10 metros y con una altura de agua de seis metros aproximadamente. Las causas del suceso están siendo ya investigadas, aunque fuentes de la Guardia Civil apuntan a que habría sido un fallecimiento accidental.

Según el diario 'HOY', que ha adelantado la noticia, el pozo está situado en un edificio de disfrute comunal conocido como Casa Grande, y cerca del arroyo Venero, donde este pasado viernes se celebraban las fiestas en honor a San Isidro Labrador.