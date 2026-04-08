Los hechos, que se registraron en video y se difundieron a través de las redes sociales

Detienen a un hombre por matar a otro en Barcelona: la víctima habría intentado robarle

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un menor de edad como presunto autor de un agresión a otro menor en Sant Joan de Vilatorrada, en Barcelona, en un ataque con varias patadas que se grabó en video y se convirtió en viral, provocando una gran indignación en esta localidad.

Según han informado fuentes policiales, el sospechoso ha sido detenido este mediodía en Sant Fruitós de Bages, en Barcelona, como presunto autor de la agresión, ocurrida el pasado 3 de abril hacia las 20:00 horas en plena calle en Sant Joan de Vilatorrada.

Los implicados en la agresión se conocían previamente y, de hecho, tenían conflictos anteriores entre ellos, según las fuentes.

En el video, que se convirtió en viral, se aprecia como un grupo de jóvenes acorralan contra la pared al menor y uno de ellos le propina varias patadas por todo el cuerpo hasta que la víctima cae aturdida al suelo, ante la pasividad de los testigos.