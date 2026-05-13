Carlos Plá Valencia, 13 MAY 2026 - 18:05h.

El hombre fue detenido por la Policía Local después de lanzar al gato contra la pared y agredirlo hasta la muerte ante la presencia atónita de numerosos vecinos

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La Policía Local de Torrevieja (Alicante) ha detenido a un hombre por matar de varias patadas y palazos al gato de su expareja en plena calle.

La terrible agresión se produjo este pasado lunes en la calle Jacarilla de la localidad alicantina ante la mirada atónita de los vecinos que se encontraban en la zona.

Fueron los propios vecinos los que alertaron de los hechos a las fuerzas de seguridad y recriminaron al autor el asesinato del animal. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local que detuvieron al hombre y lo pusieron a disposición de Guardia Civil que ha abierto una investigación.

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Según los testigos, el hombre lanzó al animal contra la pared para después propinarle varias patadas y palazos hasta acabar con su vida. El cuerpo del gato muerto quedó tirado en el suelo entre un charco de sangre, como se puede ver en algunos vídeos que se han compartido en redes sociales.

Denuncia de asociaciones animalistas y el ayuntamiento

La brutal agresión ha sido denunciada por el Partido Animalista PACMA, que en sus redes sociales ha lamentado que el agresor ya se encuentra en libertad tras su detención. "Esto es lo que ocurre con las irrisorias penas en el Código Penal por maltrato animal. Desde PACMA exigimos al PSOE y a Sumar un aumento de penas de prisión", denuncian.

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Denuncia de asociaciones animalistas

La brutal agresión ha sido denunciada por el Partido Animalista PACMA, que en sus redes sociales ha lamentado que el agresor ya se encuentra en libertad tras ser detenido. "Esto es lo que ocurre con las irrisorias penas en el Código Penal por maltrato animal. Desde PACMA exigimos al PSOE y a Sumar un aumento de penas de prisión", denuncian.

La violencia vicaria a través de animales está reconocida como una forma de violencia de género en la que el agresor maltrata, tortura o mata a una mascota con el objetivo de causar un profundo sufrimiento psicológico a su pareja o expareja. El animal es utilizado como un "instrumento" para perpetuar el control, la dominación y el quebranto emocional de la víctima humana.

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Desde Proyecto CES Gatos Torrevieja, una asociación nacida para proteger las colonias felinas, han asegurado que "esto no se puede permitir, no es justo. No es humano. Es que no hay palabras!!!".

Además, han hecho un llamamiento a través de redes sociales, para pedir a los vecinos que grabaron la agresión, que los envíen a la Guardia Civil o la propia asociación. De esta forma, pretenden ayudar a la dueña del animal que ha denunciado los hechos.

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Protección Animal , también ha condenado los hechos. "Expresamos nuestra sincera consternación y reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal y el rechazo absoluto de cualquier forma de maltrato. Igualmente, nos unimos en el sentimiento de todos los colectivos animalistas ante este triste y deleznable suceso", han señalado en un comunicado