El hallazgo de los dos cadáveres ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Vázquez de Mella

Según las primeras investigaciones, el detenido habría salido recientemente de prisión y era el hermano de la mujer

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OviedoLa Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte de dos personas, un varón y una mujer, en una vivienda de Oviedo, han informado este martes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El hallazgo de los dos cadáveres ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Vázquez de Mella de la capital asturiana, en el barrio ovetense de Vallobín.

La investigación

Los hechos, que han ocurrido en las últimas horas, aún están en la fase inicial de investigación y los agentes todavía se encuentran recabando pruebas. Según las primeras investigaciones, el detenido habría salido recientemente de prisión y tenía parentesco con la mujer, que era su hermana. La otra víctima era la pareja de esta, su cuñado.

A la vivienda se han trasladado agentes de la Policía Científica y de la Judicial, al estar la investigación judicializada, han añadido desde la Jefatura Superior de Policía.

De las pesquisas será informado el Juzgado de Guardia de Oviedo que deberá decidir sobre la situación del arrestado.