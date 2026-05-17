El resultado de los exámenes forenses de los cuerpos debería confirmar la principal línea de la investigación

Todo lo que se sabe del crimen en la casa cuartel de Dolores, Alicante: las hipótesis, el arma y las víctimas

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DoloresLa Guardia Civil continúa con la investigación del supuesto asesinato machista cometido en una vivienda del cuartel de Dolores (Alicante) por un agente, de 55 años, a su esposa, de 51, y al hijo en común, de 24, a la espera de que a lo largo del lunes se practiquen las autopsias de los tres cadáveres.

El resultado de los exámenes forenses de los cuerpos debería confirmar la principal línea de la investigación que apunta a que el agente, que llevaba destinado en el puesto desde 1996, asesinó a la mujer en una habitación y al hijo en otra estancia antes de utilizar la pistola para quitarse la vida de un disparo en un pasillo.

Segunda jornada del luto oficial

Dolores cumple este domingo la segunda jornada del luto oficial después de un pleno extraordinario y urgente el sábado por la tarde para expresar la tristeza y la solidaridad del municipio con las víctimas, y también de celebrar una concentración silenciosa de un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento, a donde acudieron centenares de vecinos. Además, ayer se suspendieron las actividades festivas programadas en torno al día de San Isidro.

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Los crímenes de Marisol y de su hijo, Alberto, han causado una gran conmoción en este pequeño pueblo de la alicantina comarca de la Vega Baja del río Segura, donde la familia era muy conocida y ella trabajaba como conductora de autobús escolar.

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El guardia civil del crimen no tenía denuncias por maltrato

El guardia civil de 55 años que presuntamente ha asesinado este sábado en la casa cuartel de Dolores (Alicante) a su esposa y al hijo que tenían en común carecía de denuncias previas por maltrato tanto hacia la mujer como con respecto a otras parejas anteriores.

Así lo ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras visitar el puesto de la Guardia Civil de Dolores, en una de cuyas viviendas han sido hallados los tres cadáveres.

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Bernabé ha manifestado que la Guardia Civil está en pleno proceso de investigación tras una primera inspección y ha añadido que puesto que había una relación conyugal se está "en la línea de un posible asesinato por violencia de género".