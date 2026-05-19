Andic ya ha abandonado las dependencias judiciales y ha sido trasladado a los calabozos del juzgado

La familia Andic emite un comunicado tras la detención de Jonathan, acusado de homicidio: "La colaboración ha sido y será máxima"

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La investigación sobre la muerte de Isak Andic ha sacudido este martes, 19 de mayo, el panorama español. La Fiscalía ha solicitado prisión provisional bajo una fianza de un millón de euros para el hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra acusado del homicidio de su padre.

El fiscal ha pedido prisión provisional para el empresario, aunque permitiría su salida bajo el pago de una fianza de un millón de euros. Andic ya ha abandonado las dependencias judiciales y ha sido trasladado a los calabozos del juzgado. Las imágenes de su llegada y salida del juzgado esposado ya han copado un sinfín de titulares.

La jueza deberá decidir ahora si acepta esa petición o adopta otra medida cautelar. Será a primera hora de esta tarde cuando se conozca su resolución.

La familia Andic y el abogado defensor, el conocido penalista Cristóbal Martell, han insistido en la inocencia de Jonathan Andic, quien tan solo ha respondido a las preguntas de su abogado durante su declaración. La jueza de instrucción que lleva el caso ya ha levantado el secreto de sumario.

El entorno cercano al empresario ha pedido respeto al principio de presunción de inocencia y ha asegurado que "no existen ni aparecerán pruebas" que impliquen al acusado.

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Además del comunicado oficial de la familia, la periodista Silvia Taulés, de 'Vanitatis', ha aseverado que las personas próximas a Andic están completamente "desoladas" por lo sucedido, reconociendo que todavía no consiguen asimilar el alcance de la noticia. Según estas fuentes, "están flipando y totalmente alucinados" con la detención y con el giro que ha dado la investigación en las últimas horas.

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El propio Jonathan también ha negado siempre cualquier responsabilidad en el fallecimiento de su padre, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2024. Explicó que murió a causa de una caída accidental cuando ambos paseaban por la montaña. Durante el paso, solo padre e hijo estaban juntos.

Más de un año después del deceso, las autoridades han detectado contradicciones en las declaraciones ofrecidas por Jonathan, y por ello decidieron analizar su teléfono móvil y realizar otras diligencias durante los últimos meses. Todo ello ha llevado finalmente a los Mossos, con el visto bueno de la magistrada y la fiscal Teresa Yoldi, a detenerle antes de su comparecencia judicial.