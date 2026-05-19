Celia Molina 19 MAY 2026 - 11:34h.

La familia de Isak Andic, el fundador de Mango fallecido en 2024, ha emitido un comunicado tras la detención de Jonathan Andic

Las claves del caso de la muerte de Isak Andic: de su caída a la autopsia y la detención de su hijo, acusado de homicidio

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Pocas horas después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran a Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango Isak Andic, por el presunto homicidio de su padre, su familia ha lanzado un escueto comunicado para confirmar que se encuentra declarando en la comisaría de Martorell:

"Portavoces autorizados de la familia Andic desean transmitir lo siguiente: Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos, no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias", han trasladado.

De esta forma, han ratificado la noticia de la detención del primogénito del empresario, la única persona que se encontraba con él cuando, según la declaración inicial de su hijo, se resbaló y cayó por un barranco de 150 metros de altura mientras ambos hacían una ruta de senderismo en la montaña de Monserrat, en Barcelona. Lo que en principio pareció un accidente ha llevado a los Mossos a detener a Jonathan Andic, un año y medio después de la trágica muerte de su padre.

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Las contradicciones de la declaración de Jonathan

Aunque se mantiene el secreto de sumario, tras el suceso, los Mossos d'Esquadra declararon que habían hallado contradicciones en las dos declaraciones que ofreció Jonathan después de lo ocurrido. Los investigadores detectaron datos sospechosos sobre su ubicación exacta al momento de la caída, la posición de su padre y el lugar donde estacionó su vehículo, incompatible con la propia geografía del sendero.

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El entorno de los Andic está "flipando" con la detención

Presuntamente, Jonathan e Isak se encontraban ya al final de su ruta cuando el primogénito se adelantó para llegar antes al coche. Entonces, "escuchó el ruido de unas piedras", se giró y se dio cuenta de que su padre se había caído por el barranco. Sin embargo, los posicionamientos que indicaron los móviles, tanto de Isak como de Jonathan, chocaron directamente con la versión que el detenido dio sobre la ruta que hizo con su padre (y sin escolta) y también sobre los tiempos de los hechos.

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La sombra de la sospecha creció todavía más cuando se descubrió que Jonathan había ido dos días antes a "inspeccionar" la zona por la que iba a pasear con su progenitor, si bien su defensa añadió que su única intención era la de "familiarizarse con el sendero y preparar la excursión, preocupado por el bienestar de su padre". Por otro lado, la autopsia reveló, a finales del pasado mes de abril que las manos del fallecido no presentaban ningún signo de haber intentado detener su caída, según publicó 'El Español'.

Además del comunicado oficial de la familia, la periodista Silvia Taulés, de 'Vanitatis', ha revelado que las personas próximas a Jonathan Andic están completamente "desoladas" por lo sucedido, reconociendo que todavía no consiguen asimilar el alcance de la noticia. Según estas fuentes, "están flipando y totalmente alucinados" con la detención y con el giro que ha dado la investigación en las últimas horas.