Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Accidente de tráfico

Muere el conductor de un camión de la basura, un joven de 28 años, y dos compañeros resultan heridos en un accidente en Madrid

Bomberos de la Comunidad de Madrid
Bomberos de la Comunidad de Madrid. Emergencias Madrid

  • Un joven de 28 años que trabajaba como conductor de un camión de la basura ha muerto tras incendiarse el vehículo en Madrid

  • Los conductores de otros dos camiones de basura, los otros dos heridos, han presenciado el accidente y han tratado de auxiliarle

Compartir

MadridEl conductor de un camión de la basura ha fallecido esta madrugada en la carretera A3 a la altura de la localidad de Valdecarros (Madrid) tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado, y otros dos conductores han resultado heridos al tratar de ayudarle, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

PUEDE INTERESARTE

El accidente ha tenido lugar a las 2:15 horas de la madrugada en el kilómetro 13,5 de la vía de servicio de la A3, en un punto próximo a Valdecarros (Madrid).

Los dos heridos, trasladados al hospital con quemaduras

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio del camión, que ha comenzado a arder en el siniestro.

El conductor del vehículo, un hombre de 28 años, ha quedado atrapado en él y los conductores de otros dos camiones de basura que han presenciado el accidente han tratado de auxiliarle sin que hayan podido hacer nada por su vida y han resultado heridos.

Efectivos de SAMUR-PC han trasladado a uno de los heridos al Hospital Gregorio Marañón en estado leve con quemaduras en las manos y al otro al Hospital La Paz con pronóstico moderado con quemaduras en brazos y cara.

Temas