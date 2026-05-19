Un joven de 28 años que trabajaba como conductor de un camión de la basura ha muerto tras incendiarse el vehículo en Madrid

Los conductores de otros dos camiones de basura, los otros dos heridos, han presenciado el accidente y han tratado de auxiliarle

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MadridEl conductor de un camión de la basura ha fallecido esta madrugada en la carretera A3 a la altura de la localidad de Valdecarros (Madrid) tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado, y otros dos conductores han resultado heridos al tratar de ayudarle, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 2:15 horas de la madrugada en el kilómetro 13,5 de la vía de servicio de la A3, en un punto próximo a Valdecarros (Madrid).

Los dos heridos, trasladados al hospital con quemaduras

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio del camión, que ha comenzado a arder en el siniestro.

El conductor del vehículo, un hombre de 28 años, ha quedado atrapado en él y los conductores de otros dos camiones de basura que han presenciado el accidente han tratado de auxiliarle sin que hayan podido hacer nada por su vida y han resultado heridos.

Efectivos de SAMUR-PC han trasladado a uno de los heridos al Hospital Gregorio Marañón en estado leve con quemaduras en las manos y al otro al Hospital La Paz con pronóstico moderado con quemaduras en brazos y cara.