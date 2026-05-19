El detenido acumula 16 antecedentes e infracciones previas por la tenencia de armas blancas y por tenencia y tráfico de estupefacientes

El bebé de siete meses herido grave en el tiroteo en el que un hombre ha matado a sus padres en El Ejido, Almería, es su propio hijo

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El EjidoLa Guardia Civil investiga como un caso de "violencia doméstica" el tiroteo mortal por el que ha sido detenido un joven de 25 años por la muerte de sus padres y las heridas provocadas a su hijo de siete meses y otras tres personas, una mujer, un hombre y una niña de casi dos años.

Según recoge el medio local Diario de Almería, el detenido es un joven con un gran número de antecedentes: acumula "al menos 16 antecedentes e infracciones previas por la tenencia de armas blancas y por tenencia y tráfico de estupefacientes", según ha explicado el alcalde de la localidad, Francisco Góngora.

Según las mismas fuentes, el detenido, de nacionalidad española, padece un cuadro de esquizofrenia severo y carecía de cualquier tipo de licencia para portar armas de fuego.

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Cuatro heridos

Los agentes encontraron en una calle un turismo con impactos de bala y en el interior, ya fallecidos, un matrimonio, padres del presunto autor de los disparos, y un hombre de 25 años.

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Gracias al dispositivo de búsqueda, el presunto autor fue detenido sobre las 04:00 horas.

En el tiroteo resultaron heridas cuatro personas: un bebé de siete meses, hijo del autor, que ha sido hospitalizado en estado crítico; una niña de 2 años, una mujer, que presenta varios impactos de bala, y un hombre, también herido grave.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que uno de los heridos adultos ha sido llevado al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, mientras que el otro fue derivado al Hospital Torrecárdenas de Almería, al que han sido traslaadados los dos menores.

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Dichas fuentes han concretado que en la UCI de Torrecárdenas se encuentra un hombre de 60 años, mientras que en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor (anexo a Torrecárdenas) se encuentran un bebé de 21 meses y el hijo de siete meses del detenido.