Un jurado popular ha decidido declarar culpable al acusado de matar con un hacha a su padre en Muros, A Coruña

El joven acusado de matar a su padre en Muros, A Coruña, con un hacha: "Estaba colocadísimo"

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El tribunal del jurado ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato al hombre acusado de matar a su padre con un hacha en Muros, A Coruña, en 2023.

Durante el juicio, que se ha celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, el joven confesó que la noche de autos discutió con su padre, este le atacó con un cuchillo, pelearon y lo mató, aunque matizó no recordar casi nada porque estaba bajo la influencia de las drogas.

Los hechos ocurrieron la noche del 21 al 22 de abril de 2023 en la cocina de la vivienda familiar en Esteiro. El jurado popular lo considera culpable de un delito de asesinato, según ha manifestado este jueves en la lectura del veredicto.

En el juicio, el hombre reconoció que se arrepiente "muchísimo" de lo ocurrido aquella noche y que no era consciente de lo que ocurría. La Fiscalía y la acusación particular pedían 23 años de prisión por asesinato con alevosía al entender que la víctima no tuvo ocasión de defenderse en lo que consideran "una ejecución".

Las declaraciones del joven

La defensa, por su parte, pedía la libre absolución al sostener que concurren las eximentes completas de legítima defensa y de no encontrarse en uso de sus capacidades cognitivas y volitivas, lo considera con una inteligencia límite y bajo los efectos de consumo de sustancias. En caso de que esas eximentes no se aplicaran, reclamaba que se considerara un homicidio al argumentar que no concurre la alevosía.

El joven aseguró en la primera sesión del juicio que ese día "estaba colocadísimo" por las pastillas que tomaba, entre otras cuestiones, dijo, por "ansiedad y brotes" que le daban. Además, aseguró que hubo una discusión previa con su padre por un móvil que él le reclamó, y que su progenitor le negó. No obstante, ha precisado que fue la víctima el primero en lanzarle un cuchillo, provocándole una herida en la cara. "No me puse agresivo, pero le grité".