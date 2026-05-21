Alberto Rosa 21 MAY 2026 - 17:56h.

El hombre se encontraba ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Cuatro trabajadores de una gasolinera de Nijar, heridos graves tras una fuerte explosión

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Una explosión en una cafetería de Almería dejó el pasado 1 de abril, Miércoles Santo, un muerto y tres heridos. Casi dos meses después, la tragedia ha sumado un nuevo fallecido: Luis, el propietario de La Posada, el negocio hostelero afectado.

Según informa ‘La Voz de Almería’, el dueño, de 59 años, se encontraba dentro del bar a pesar de que esa tarde no había abierto su negocio. Tras la explosión presentaba heridas en el 70% de su cuerpo. El hombre fue trasladado desde el Hospital Universitario Torrecárdenas hasta la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

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Según el citado medio, Luis se encontraba aún hospitalizado en la capital andaluza, donde había sido sometido a diversas intervenciones. Este vecino de Almería emprendió por cuenta propia tras trabajar como camarero en el bar La Gloria.

Una explosión en el centro de la capital

El suceso tuvo lugar el pasado 1 de abril, Miércoles Santo, en el local La Posada, ubicado en la calle Alfarerías de la capital almeriense. El centro de coordinación de emergencias 112 de Andalucía había recibido a las 17:20 horas un aviso inicial que alertaba de la presencia de al menos cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de Bomberos, técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local y unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061.