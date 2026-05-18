La llegada de un anticiclón trae el calor del verano en una semana en la que, de manera repentina, los termómetros llegarán a rozar los 40 grados

A partir del miércoles o jueves, se podrán superar los 32 a 34 grados en buena parte del nordeste y mitad sur de la Península

Compartir







Después de un año que está siendo marcado por la gran sucesión de lluvias y borrascas, por fin llega el calor de verano en una semana en la que, de manera repentina, los termómetros llegarán a rozar los 40 grados en diversas zonas del territorio español.

Tras salir de un fin de semana en el que se han vivido temperaturas mínimas en muchas zonas del territorio nacional, esta semana todo cambiará debido a la llegada de un anticiclón el miércoles, que despejará los cielos y dará paso a temperaturas propias de los meses de verano.

PUEDE INTERESARTE Cataluña registrará tormentas locamente fuertes mientras que en el resto de España subirán las temperaturas

Altas temperaturas y pocas precipitaciones

Desde la AEMET informan de que el tiempo de esta semana, del 18 al 24 de mayo, será, probablemente, más cálida de lo normal, al contrario que la previa. Las temperaturas ascenderán de forma progresiva y, a partir del miércoles o jueves, se podrán superar los 32 a 34 grados en buena parte del nordeste y mitad sur de la Península.

PUEDE INTERESARTE Muros de nieve de hasta seis metros cubren la carretera al Veleta en Sierra Nevada, Granada

Además, es probable que se registren noches tropicales, es decir, con temperaturas mínimas de 20 grados o más, en la mitad sur. Las precipitaciones serán escasas, inferiores a las habituales para estas fechas, especialmente en el tercio norte de la Península.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En lugares señalados como Sevilla, se esperan temperaturas que lleguen hasta los 39 grados de máxima durante el fin de semana, principalmente viernes y sábado. En zonas como Burgos o Bilbao, se alcanzarán los 30 y 34 grados respectivamente.

Termómetros que se acercan a los 40 grados

Desde Meteored han indicado que el ascenso térmico arrancará desde este lunes 18 de mayo en buena parte de España. A partir del martes ya se prevén 30 ºC en puntos del valle del Ebro e interior de la Región de Murcia y la mitad sur de la Comunidad Valenciana. El miércoles ya habrá 30 ºC de forma generalizada en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, interior de Andalucía, la Región de Murcia, valle del Ebro e interior de Cataluña. Sevilla marcará la máxima nacional, con 33 a 34 ºC a la sombra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El jueves ya se superarán los 30 ºC en prácticamente todas las comunidades, excepto por los archipiélagos y las comunidades cantábricas. Podrían registrarse entre 34 y 36 ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, con máximas de hasta 36 ºC en Sevilla, 35 ºC en Badajoz y 34 ºC en Toledo. La ciudad de Madrid se quedaría en 32 ºC a primeras horas de la tarde.

El viernes será la jornada más cálida del año hasta ahora en España, con temperaturas propias de un mes de julio en muchas comunidades. Se prevén más de 30 ºC en el interior de todas las comunidades, con la única excepción de Baleares, Canarias, Galicia y Asturias. El calor llegará a la meseta norte, con más de 30 ºC en la zona central e incluso al interior del País Vasco y Cantabria.

El modelo europeo prevé más de 35 ºC a la sombra el viernes en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Esto se traducirá en máximas de hasta 37 ºC en Sevilla, 36 ºC Badajoz, Toledo, Zaragoza y Lleida, 35 ºC Córdoba, 34 ºC Madrid y hasta 33 ºC en Logroño y Valladolid. Entre el viernes y sábado aparecerán además las primeras noches tropicales en puntos de la meseta sur y valle del Guadalquivir.