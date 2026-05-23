Estrella Vicente A., de 15 años, habría comentado su deseo de viajar a Valencia, aunque finalmente ha sido encontrada en Zaragoza

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Estrella V.A., la menor desaparecida desde el pasado sábado, ha aparecido en un municipio de Zaragoza a pesar de que las primeras hipótesis apuntaban a que la menor se encontraba en Valencia. La joven se marchó voluntariamente y según ha confirmado el medio ‘Salamanca 24 horas’, es reticente a volver.

La familia ha podido contactar con ella esta madrugada y el mismo medio ha confirmado que Estrella ya estaría volviendo hacia la localidad. Por el momento, se desconocen los motivos por los que la menor de 15 años podría haberse marchado sin dar pistas de su paradero y qué hacia en Zaragoza.

Su familia y las Fuerzas de Seguridad mantuvieron activo un dispositivo de búsqueda después de que la joven saliera de su domicilio alrededor de las 13.30 horas, según explicó su madre a 'La Gaceta de Salamanca'.

La última vez que fue vista se encontraba en la zona de El Zurguén, cerca de la vivienda familiar. Según la descripción facilitada, mide en torno a 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y lleva un piercing sobre el labio. En el momento de su desaparición vestía ropa de estampado de leopardo en tonos rosa y negro. Otro medio local, 'Salamanca24horas' añade que también calzaba zapatillas Nike blancas y negras y que el piercing es “en forma de bola en la comisura derecha del labio superior”.

Intención de viajar a Valencia

La madre relató que la menor habría cambiado la versión sobre sus planes para salir a comer y que, desde entonces, no han vuelto a tener contacto con ella. Días antes, Estrella había comentado su intención de viajar a Valencia, donde asegura tener amigos.

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Esta posibilidad cobra fuerza porque, según 'Salamanca24horas', existen indicios de que habría viajado hasta esa ciudad en un vehículo compartido, lo que apuntaría a una desaparición voluntaria.

El presidente de la plataforma Adonay, Jorge Adonay, explicó a este medio que la joven dispondría de dos teléfonos móviles, uno de los cuales quedó en su domicilio. También señaló que se habrían interceptado conversaciones con otra presunta menor de 13 años, aunque advirtió: “no sabemos si es una menor, si puede ser un adulto, si la tienen retenida…”.