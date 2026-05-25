El siniestro tuvo lugar en la Plaza Hornos Púnicos minutos antes de las 22:00 horas de la noche

El 112 recibió varias llamadas de socorro por parte de los testigos del atropello

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Cinco personas, entre ellas dos menores, fueron trasladadas al hospital tras ser atropelladas por una motocicleta a última hora del pasado domingo 24 de mayo en la localidad gaditana de San Fernando, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar en la Plaza Hornos Púnicos minutos antes de las 22:00 horas de la noche, momento en el que el 112 recibió la primera de varias llamadas de socorro que requerían asistencia sanitaria urgente para varios peatones que habían sido atropellados por una moto.

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Dos menores de 9 y 10 años

Según la Policía Local de San Fernando, el accidente tuvo lugar cuando un repartidor que circulaba en motocicleta arrolló a las personas que en ese momento cruzaban por el paso de peatones situado en la glorieta de Hornos Púnicos.

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Después de recibir las llamadas de testigos que habían presenciado el accidente del atropello nocturno, se activaron de inmediato a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

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Los servicios sanitarios atendieron y evacuaron al Hospital de San Carlos a las cinco personas heridas, entre ellas, dos menores de 9 y 10 años.

Las otras tres víctimas del atropello se ha conocido que son un hombre de 51 años, una mujer de 39 y un quinto herido del que todavía no han trascendido más datos.

Por su parte, los agentes de la Policía Local se hicieron cargo de las actuaciones pertinentes en la zona del atropello, regulando el tráfico y tratando de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.