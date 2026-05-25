Las autoridades han recibido un aviso automático por parte de un teléfono móvil en el que se informa de un impacto aéreo

El sistema ubicaba el incidente en las proximidades de la carretera AL-5106, en la zona de Fernán Pérez

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AlmeríaLas autoridades se encuentran investigando una posible alerta por el accidente de una avioneta en Almería, tras recibir un aviso automático por parte de un teléfono móvil en el que se informa de un impacto aéreo. La alerta se ha recibido en el centro de emergencias 112 de Andalucía este lunes sobre las 10:00 horas.

Según recoge el medio local Diario de Almería, un amplio dispositivo de emergencias está desplegado tratando de confirmar si se hay algún resto de avioneta accidentada o se trata de una falsa alarma. El sistema ubicaba el incidente en las proximidades de la carretera AL-5106, en la zona de Fernán Pérez.

A AENA no le consta ninguna avioneta desaparecida

Tras recibir el aviso, se ha movilizado a efectivos del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Guardia Civil, servicios sanitarios, Protección Civil y Policía Local de Níjar. Por el momento, no se ha encontrado ningún resto de ninguna aeronave por la zona.

Además, desde AENA han informado que no consta la desaparición de ninguna avioneta con plan de vuelo registrado en el aeropuerto.