Investigan la muerte de una mujer de 75 años presuntamente a manos de su nuera en Pere Garau, en Palma

El cuerpo sin vida, corresponde al de una mujer de aproximadamente 75 años

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte violenta de una mujer, de 75 años cuyo cadáver ha sido localizada la tarde de este lunes en un domicilio del barrio palmesano de Pere Garau.

Los hechos, aunque por el momento se desconocen detalles acerca de las circunstancias en los que han sucedido, están siendo investigados como un homicidio, han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso.

Seggún el medio 'Diario de Mallorca' la Policía Nacional ha detenido a la nuera de la víctima, una mujer de 40 años, como presunta autora del homicidio. Los primeros en llegar al lugar en el que se encontrada el cadáver, un domicilio de la calle Gaspar Llabrés, han sido varias patrullas de la Policía Local de Palma.

El cuerpo sin vida, según han confirmado fuentes del cuerpo municipal. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar y ha asumido la investigación.