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Cataluña

En estado crítico un hombre de 70 años tras caer por una zona de rocas en Begur, Girona

Un helicóptero de rescate sobrevuela la zona del accidente en Punta des Plom, de Begur, Girona
Un helicóptero de rescate sobrevuela la zona del accidente en Punta des Plom, de Begur, Girona. @bomberscat
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Un hombre de 70 años ha quedado en estado crítico tras caer por una zona de rocas en la Punta des Plom de Begur (Girona) este lunes sobre las 8.55 horas. El accidentado ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Josep Trueta de Girona, ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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Heridas de gravedad

En otra publicación previa, los Bombers han explicado que el hombre ha sufrido "heridas de gravedad" en caer por una zona de rocas.

A raíz del suceso el cuerpo ha activado 4 dotaciones, entre ellas unidades conjuntas con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un helicóptero de rescate con el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) y el SEM, por su parte, ha activado dos ambulancias.

El aviso se ha dado sobre las 8.55 horas a través del teléfono de emergencias 112.

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