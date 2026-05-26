El suceso ocurrió en GINZA SIX, un popular edificio comercial en una zona de tiendas de lujo del barrio de Ginza

Una mujer entrevistada dijo haber notado escozor y dolor en la garganta al entrar en la zona de los cajeros

Compartir







Más de una veintena de personas denunciaron este pasado lunes 25 de mayo dolor de garganta o malestar tras detectar un fuerte olor en un céntrico edificio comercial de Tokio, al que se desplazaron decenas de agentes de Policía y bomberos, mientras se investiga si un hombre utilizó un espray con una sustancia desconocida.

Al menos una de las personas afectadas fue trasladada al hospital, sin que de momento se conozcan más detalles, recoge la cadena de televisión pública japonesa 'NHK'.

PUEDE INTERESARTE Unos 40 mil residentes evacuados en California ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

Tratan de encontrar al autor de los hechos

El incidente se produjo después de que un hombre con una mascarilla blanca rociase una sustancia en una zona de cajeros automáticos en la primera planta del edificio, según información de la Policía citada por la cadena.

La agencia de noticias japonesa 'Kyodo' dijo por su parte que el hombre aparentemente huyó, y las autoridades están tratando de encontrarlo.

Una mujer entrevistada dijo haber notado escozor y dolor en la garganta al entrar en la zona de los cajeros, tras lo cual abandonó inmediatamente el edificio y llamó a los bomberos.

No es la primera vez que esto ocurre

El suceso ocurrió en GINZA SIX, un popular edificio comercial en una zona de tiendas de lujo del barrio de Ginza, en el centro de la capital japonesa.

El incidente desató, según el diario Sankei, el "caos" en uno de los principales distritos comerciales de un país donde a día de hoy siguen siendo visibles las consecuencias en el paisaje urbano de un atentado hace más de 30 años con gas sarín en el metro de Tokio, que dejó 14 muertos y miles de afectados, tras el que las autoridades eliminaron las papeleras públicas entre otras medidas.