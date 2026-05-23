El complejo industrial donde se encuentra el tanque está situado a unos ocho kilómetros de Disneyland

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Unos 40 mil residentes del condado de Orange, en California, Estados Unidos, han sido evacuados de urgencia este viernes por las autoridades ante el riesgo inminente de explosión de un tanque de almacenamiento que contiene sustancias químicas altamente volátiles y que había mostrado fugas.

Las autoridades han comenzado las labores de evacuación masiva tras detectarse este pasado jueves problemas insalvables en un contenedor industrial con unos 7.000 galones (cerca de 26.500 litros) de metacrilato de metilo (MMA), un compuesto inflamable y tóxico empleado en la fabricación de plásticos y resinas.

Peligro de intoxicación por los vapores de los gases tóxicos

La emergencia, que se había originado el jueves por la tarde en la localidad de Garden Grove, comenzó cuando el tanque comenzó a sobrecalentarse y a liberar vapores. Las autoridades de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) han confirmado que una falla en la válvula del depósito ha impedido estabilizarlo por completo, dejando el tanque "en una situación crítica de colapso".

"Nuestro objetivo es que esto no afecte a los residentes, y eso es lo que estamos intentando hacer hoy (...) la situación es tal que tenemos que mantenerlos alejados. Hemos podido estabilizar la temperatura del tanque, lo que nos da tiempo para pensar en como afrontar la situación en las próximas horas", ha informado el jefe de bomberos del condado, Craig Covey, en una publicación en las redes oficiales.

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El complejo industrial donde se encuentra el tanque está situado a unos ocho kilómetros de Disneyland y a unos seis kilómetros del parque temático Knott's Berry Farm. Según ha declarado Covey, "el MMA es más pesado que el aire", pero aún no está claro cómo podrían los patrones de viento afectar a su propagación en caso de explosión.

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A su lado se encontraba la doctora Regina Chinsio-Kwong, funcionaria del condado, que ha querido recalcar la "importancia de mantenerse alejado" del complejo.

"Lo que más nos preocupa es que, cuando este producto químico reacciona y la temperatura aumenta, puede generar vapores; y lo que más me preocupa es que, si esos vapores se liberan al aire y la gente los inhala, puedan causar daños como irritación, náuseas o, en gran medida, problemas respiratorios", ha declarado la doctora.

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Las autoridades han advertido que existen muchos factores que podrían contribuir al colapso del tanque, razón por la cual han extendido las órdenes de evacuación a una zona tan extensa. "La gente necesita salir de sus casas y buscar un lugar seguro, porque cuando esto suceda, dependiendo de la dirección del viento, no podremos controlar el clima", ha advertido, matizando que el riesgo es total ante un químico "altamente volátil, tóxico e inflamable".