Alberto Rosa 25 MAY 2026 - 20:04h.

El padre biológico de los menores ha hablado por primera vez tras el abandono y pide respeto y moderación por los pequeños

Marine, la madre sexóloga que abandonó a sus dos hijos en Portugal y les vendó los ojos para ahuyentar al diablo

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El caso de Marine Rousseau, la madre que dejó abandonados a sus hijos en Portugal vendados para ahuyentar al diablo en un bosque, ha conmocionado a todo el país luso. Ahora ha hablado por primera vez el padre de los pequeños, que ha hecho un llamamiento a la moderación de los medios y al respeto de la privacidad de los niños.

En declaraciones al canal francés ‘Ici Alsace TV’, el hombre afirma estar viviendo días de “dolor” mientras espera la autorización de las autoridades para recuperar a sus hijos. “Solo faltan unos días para que recupere a mis hijos”, dijo el padre, quien afirma que piensa en ellos “cada segundo” desde que la policía francesa le alertó de su desaparición.

Según la Fiscalía de Colmar, Francia, el padre de los niños solo tiene derecho a visitas supervisadas desde el divorcio, hace aproximadamente dos años, decisión que, según se informa, impugnó ante los tribunales. A pesar de ello, afirma estar esperando la autorización de las autoridades para viajar a Portugal: “Día y noche, tengo el teléfono conmigo”.

Recorrió 1.600 km desde Francia con su nueva pareja

Es la primera reacción pública desde que se conoció el caso, el padre también hizo un llamamiento a la moderación de los medios y al respeto de la privacidd de los niños. “Mis hijos tendrán que reconstruir sus vidas, igual que yo. No tendrán que recordar constantemente esta tragedia”, afirmó.

Marine dejó abandonados a sus hijos en un bosque de Portugal tras conducir con su nueva pareja 1.600 kilómetros desde Francia. Tiene 41 años, es sexóloga y, según uno de los pocos vídeos que tiene en Facebook, enseña a los padres cómo hablar con sus hijos sobre sexualidad. La propia Marine "animaba a las familias a hablar con sus hijos y adolescentes de sexo para respetar la sensibilidad y su nivel de desenvolverse". En las redes sociales se presenta como una 'sexóloga' que, según ella, puede ayudar a todas las personas que han sufrido un trauma a recuperar la serenidad y la satisfacción sexual.