Marine, la madre que abandonó a sus dos pequeños en Portugal, sexólogo que se vendía experta en traumas.

La madre que abandonó a sus hijos en una cuneta de Portugal, impasible en una cafetería: "Se sentaron sonriendo, como si nada hubiera pasado"

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Marine Rousseau dejó abandonados a sus hijos, vendados para ahuyentar al diablo en un bosque de Portugal tras conducir con su nueva pareja 1.600 kilómetros desde Francia. El propósito parecía claro, y a la vista de la reacción de la madre durante el tiempo que sus hijos pasaron solos -sonriendo y tomando café en un restaurante a 200 kilómetros de distancia- premeditado y frío.

A la espera de que Marine de sus explicaciones, ella y el padrastro de los pequeños fueron detenidos sin oponer resistencia después de que algunos ciudadanos los reconocieran en el restaurante.

Pero ¿qué puede hacer que una madre deje a sus hijos de 3 y 5 años solos, cerca de una carretera, con todos los peligros a su alrededor y vendados tras un largo viaje? ¿Cómo se explica que tras esto se tome un café y unos pasteles tan tranquila en un restaurante?

Marine tiene 41 años, es sexóloga y, según uno de los pocos vídeos que tiene en Facebook, enseña a los padres cómo hablar con sus hijos sobre sexualidad. La propia Marine "animaba a las familias a hablar con sus hijos y adolescentes de sexo para respetar la sensibilidad y su nivel de desenvolverse".

En las redes sociales se presenta como una 'sexóloga' que, según ella, puede ayudar a todas las personas que han sufrido un trauma a recuperar la serenidad y la satisfacción sexual.

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En redes profesionales como LinkedIn, dice estar especializada en prácticas corporales, dinámicas de desarrollo y atención específica a traumas, y ser capaz de acompañar a jóvenes, según informa EuroNews. Esa misma persona fue capaz de abandonar a sus hijos menores en medio de la nada, por lo que parece que la traumatizada puede ser ella, porque la forma de actuar no se la explican los investigadores.

Según sus redes sociales, estudió psicomotricidad en la Universidad Pierre y Marie Curie de París y también trabajó con EFT, una técnica asociada a la liberación emocional.

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La joven residía en Colmar, en la región del Alto Rin, en Alsacia, cerca de la frontera con Alemania. La propia familia de Marine Rousseau también denunció su desaparición el 11 de mayo, sorprendida de su ausencia.

El perfil de su actual pareja de Marine, identificado como Marc Ballabrigade, de 55 años, también detenido por la a Guarda Nacional Republicana (GNR), sí puede considerarse problemático.

Según 'Le Parisien', se trata de un antiguo agente de la Policía, condenado en 2010 por acoso y violencia doméstica contra la madre de su hija. El diario francés cita a una fuente cercana al caso, explicando que el individuo fue condenado a nueve meses de prisión y dos años de suspensión. En las redes sociales, el hombre dice haber trabajado como "esclavo para el Ministerio de Defensa" entre 1994 y 2010, y también publica varias teorías conspirativas, la última fechada en marzo.

Los dos hermanos se encuentran actualmente al cuidado de una familia de acogida temporal, después de que el Juzgado de Familia y Menores de Santiago do Cacém abriera un procedimiento de protección urgente.

Las autoridades portuguesas y francesas se han estado comunicando para determinar el futuro de los niños y un posible regreso a suelo francés. El padre de los niños ya está de camino a Portugal. El hombre se someterá a una evaluación para determinar si puede quedarse con los niños.

El Tribunal de Distrito de Setúbal ha dejado claro que los niños sólo podrán ser devueltos a Francia tras una petición formal de las autoridades francesas.

"Corresponderá a las autoridades judiciales francesas, a través de los mecanismos de cooperación judicial, iniciar el proceso de devolución de los niños al Estado de su residencia habitual. En este caso, los tribunales franceses son internacionalmente competentes para decidir sobre las medidas definitivas de protección y las responsabilidades parentales", dice el Tribunal de Distrito de Setúbal.