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Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer sin signos de violencia en una playa de Roquetas en Almería

Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer sin signos de violencia en una playa de Roquetas
Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer sin signos de violencia en Almería. Europa Press
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La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para aclarar la aparición del cadáver de una mujer que no presenta signos aparentes de violencia en la playa de La Bajadilla de Roquetas de Mar (Almería).

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press la aparición del cuerpo sin vida, que conforme a los primeros indicios habría sido encontrado a primera hora de la mañana de este martes.

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En este sentido, se ha procedido al levantamiento de cadáver por parte de la autoridad judicial toda vez que el cuerpo ha sido conducido al Instituto de Medicina Legal (IML) para la práctica de la autopsia que clarifique la causa de la muerte.

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