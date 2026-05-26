La vida de Theo, de 11 años, valía unas decenas de euros, lo que costaban unos señuelos de pesca dicen que les había robado.

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Tienen solo 15 y 16 años. Y querían vengarse por unas decenas de euros. Es lo que valía la vida de Theo. Los dos adolescentes sospechosos de haber estrangulado a un niño de 11 años en Rennes afirman que querían "vengarse" y "recuperar material de pesca valorado en unas decenas de euros", declaró el martes el fiscal de Rennes, Frédéric Teillet. El joven de 11 años fue encontrado con una toalla mojada alrededor del cuello con la que fue estrangulado, ha adelantado Le Parisien.

La detención preventiva de los dos sospechosos, un chico de 16 años y una chica de 15 se ha prorrogado. Comparecerán ante el tribunal el miércoles por la mañana para una posible acusación formal por el delito de homicidio de un menor. Los dos jóvenes "habían sido vistos en compañía de la víctima en el lugar de los hechos la tarde de la tragedia", había explicado previamente el fiscal Frédéric Teillet.

"Los dos acusados admiten haber atacado a Théo y haberlo estrangulado. Luego huyeron llevándose el equipo de pesca y las pertenencias del niño, que fueron encontradas en sus respectivos domicilios durante los registros". Afirman "haber atacado al chico para vengarse y recuperar señuelos de pesca por valor de unas decenas de euros, que supuestamente Théo les había robado." Ninguno de los dos sospechosos tenía antecedentes penales. Eran "amigos", declaró Frédéric Teillet.