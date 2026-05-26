Desolación, tristeza, profesores acompañando a alumnos en la entrada del colegio de la localidad de Rennes donde estudiaba el menor de 11 años asesinado.

Encuentran el cadáver de un niño de 11 años en un río de Rennes con una toalla "muy apretada alrededor del cuello": dos menores detenidos

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Ni risas a las puertas, ni conversaciones. Desolación, tristeza, profesores acompañando a alumnos en la entrada del colegio de la localidad de Rennes al que su compañero T, de 11 años de sexto de Primaria, no volverá tras ser estrangulado con una toalla mojada presuntamente por dos adolescentes de 15 y 16 años ya detenidos.

Los pequeños fuera recibían también ayuda de profesionales, que el colegio ha puesto a su disposición. Porque el pequeño T, que tenía un hermano mellizo, era muy popular en el colegio, alegre, amante del fútbol, informa Le Parisien.

En esta pequeña escuela secundaria del centro, a la que asisten 470 alumnos, T. y su hermano gemelo eran muy conocidos, sobre todo entre quienes jugaban al fútbol con ellos durante el recreo.

T fue a pescar el domingo al barrio de Saint-Hélier, atravesado por el río Vilaine, fue hallado muerto con una toalla fuertemente anudada alrededor del cuello. Un pescador oyó los gritos de un pequeño y alertó a las autoridades, tras no poder localizarlo.

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Los vecinos de la zona han confesado a ‘Le Parisien’ que se encuentran conmocionados tras enterarse de la noticia: "Hay un parque no muy lejos, la gente suele correr por la orilla del río. Está muy descubierto, es muy raro que se pudiese cometer un delito aquí", señalan entre el estupor y la extrañeza. "Es un verdadero impacto. Es un barrio tranquilo, no muy lejos del centro, nunca he tenido problemas, hay tiendas de campaña de personas sin hogar a lo largo del canal pero no hacen daño a nadie", declaró una vecina.