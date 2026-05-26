Encontraron los cuerpos de los dos turistas en el río

El puente del siniestro tenía una longitud de unos 50 metros

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Dos turistas austriacos han muerto en la isla de Flores, en Indonesia, tras un accidente al producirse la rotura de un puente colgante, según han informado las autoridades del país asiático.

Las víctimas son un hombre de 55 años y una mujer de 57 residentes en la región de Viena que cruzaban un puente colgante en la zona selvática de la cascada de Cunca Wulang, un popular destino turístico, según informa la televisión pública austriaca ORF.

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Los cuerpos fueron recuperados en el río

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco ha confirmado la muerte de los turistas. Los cuerpos fueron recuperados este domingo 24 de mayo en el río situado 20 metros bajo el puente, ha indicado un portavoz de los servicios de rescate indoensios, Fathur Rahman.

"Caminaban juntos y sonriendo a la cámara cuando de repente escuché un ruido muy fuerte de madera rompiéndose, como la caída de una rama grande", ha indicado el guía de la pareja en declaraciones al portal Hey Bali News.

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El puente del siniestro tenía una longitud de unos 50 metros y era un paso obligado para poder acceder a la cascada en una caminata a pie que dura, aproximadamente, una media hora.